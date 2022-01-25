Клуб Лиги 1 заинтересован в приобретении защитника Динамо - источник

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Согласно его данным, 29-летний футболист попал в сферу интересов "Страсбурга". Отмечается, что в подписании украинца заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангане.

Официального предложения в офис "Динамо" не поступало, но предварительные переговоры уже проведены. ИИми занимаются представители французского агентства Вадима Васильева.

В нынешнем сезоне Шабанов провел 8 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил один гол.

"Страсбург" занимает 4-е место в турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 35 очков в 22 матчах.