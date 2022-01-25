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Клуб Лиги 1 заинтересован в приобретении защитника Динамо - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинец может сменить чемпионат

Клуб Лиги 1 заинтересован в приобретении защитника Динамо - источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Согласно его данным, 29-летний футболист попал в сферу интересов "Страсбурга". Отмечается, что в подписании украинца заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангане.

Официального предложения в офис "Динамо" не поступало, но предварительные переговоры уже проведены. ИИми занимаются представители французского агентства Вадима Васильева.

В нынешнем сезоне Шабанов провел 8 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил один гол.

"Страсбург" занимает 4-е место в турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 35 очков в 22 матчах.

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В статье: Динамо (Киев) Страсбур Артем Шабанов
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