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Клуб Лиги 1 заинтересован в приобретении защитника Динамо - источник
Украинец может сменить чемпионат
Фото: ФК Динамо Киев
Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Согласно его данным, 29-летний футболист попал в сферу интересов "Страсбурга". Отмечается, что в подписании украинца заинтересован спортивный координатор клуба Кадер Мангане.
Официального предложения в офис "Динамо" не поступало, но предварительные переговоры уже проведены. ИИми занимаются представители французского агентства Вадима Васильева.
В нынешнем сезоне Шабанов провел 8 матчей за "бело-синих" во всех турнирах и забил один гол.
"Страсбург" занимает 4-е место в турнирной таблицы чемпионата Франции, набрав 35 очков в 22 матчах.
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