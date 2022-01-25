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Судаков: Де Дзерби всем дает шанс выйти на поле, при Каштру такого не было
Хавбек "Шахтера" высказался о главном тренере команды
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мнением о главном тренере команды Роберто Де Дзерби.
"Он может отдельно подойти, но нечасто, больше его помощники.
Доверие? Думаю, Де Дзерби всем футболистам доверяет, одинаково относится. Кажется, нет, что выделяет одного. Да, есть футболисты-лидеры, которые, не хочу сказать, незаменимы, но на них строится условная структура "Шахтера". Они, возможно, больше играют.
А так, если по первому кругу посмотреть, у всех была игровая практика – он всем доверяет и дает шанс. Даже при Каштру такого не было", – сказал Судаков.
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