Вирт: Доволен отношением и тем, как команда выглядела в первой игре

Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги игры команды в контрольном матче против чешского клуба "Градец Кралове" (1:1).

"Доволен первой контрольной игрой. Стартовые пятнадцать минут мы провели откровенно неудачно. Мы долго думали, у нас не было контроля мяча, проигрывали борьбу. Потом футболисты разбегались, мы заиграли по-другому. Начали создавать моменты.

В общем, мы ничем не уступили сопернику. Проводили хорошие атаки, контратаки. Могли забить победный гол. Но сегодня это не главное. Сегодня основной задачей было посмотреть, как футболисты будут работать на фоне усталости. Я доволен отношением и тем, как команда выглядела в этой первой игре", – сказал Вирт.