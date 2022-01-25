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Вирт: Доволен отношением и тем, как команда выглядела в первой игре
Ровенчане сыграли вничью с чешским клубом в первом спарринге
Фото: НК Верес
Главный тренер ровенского "Вереса" Юрий Вирт подвел итоги игры команды в контрольном матче против чешского клуба "Градец Кралове" (1:1).
"Доволен первой контрольной игрой. Стартовые пятнадцать минут мы провели откровенно неудачно. Мы долго думали, у нас не было контроля мяча, проигрывали борьбу. Потом футболисты разбегались, мы заиграли по-другому. Начали создавать моменты.
В общем, мы ничем не уступили сопернику. Проводили хорошие атаки, контратаки. Могли забить победный гол. Но сегодня это не главное. Сегодня основной задачей было посмотреть, как футболисты будут работать на фоне усталости. Я доволен отношением и тем, как команда выглядела в этой первой игре", – сказал Вирт.
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