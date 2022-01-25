Шаран: Игру новичков никак не оцениваю. Пока нет тех, кто получит контракт

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился впечатлениями от игры своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. Отметим, что в стартовом спарринге клуб из Закарпатья минимально уступил венгерскому "Дебрецену" со счетом 0:1.

– Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.

– Можно ли сказать, что после этого матча кто-нибудь из новичков точно получит контракт?

– Нет, пока ни одного такого игрока нет, — сказал Шаран.

Отметим, что первую часть сезона "Минай" завершил на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.