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Шаран: Игру новичков никак не оцениваю. Пока нет тех, кто получит контракт

Премьер-лига
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Наставник "Миная" прокомментировал первую игру на зимних сборах

Шаран: Игру новичков никак не оцениваю. Пока нет тех, кто получит контракт

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Новина українською

Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился впечатлениями от игры своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. Отметим, что в стартовом спарринге клуб из Закарпатья минимально уступил венгерскому "Дебрецену" со счетом 0:1.

– Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.

– Можно ли сказать, что после этого матча кто-нибудь из новичков точно получит контракт?

– Нет, пока ни одного такого игрока нет, — сказал Шаран.

Отметим, что первую часть сезона "Минай" завершил на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.

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В статье: Владимир Шаран ФК Минай
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.01.2022 в 11:07
Шаран зачем ты туда пошёл -сколько уже они поменяли тренеров
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