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Шаран: Игру новичков никак не оцениваю. Пока нет тех, кто получит контракт
Наставник "Миная" прокомментировал первую игру на зимних сборах
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
Главный тренер "Миная" Владимир Шаран поделился впечатлениями от игры своей команды в первом контрольном матче на зимних сборах. Отметим, что в стартовом спарринге клуб из Закарпатья минимально уступил венгерскому "Дебрецену" со счетом 0:1.
– Мне понравилось, как играла команда. В первом тайме мы просматривали потенциальных новичков, а во втором играли те, кто сейчас здоров. Некоторые игроки приболели, некоторые получили травмы. Игру новичков пока никак не оцениваю. Некоторые останутся с нами и продолжат тренировочный сбор.
– Можно ли сказать, что после этого матча кто-нибудь из новичков точно получит контракт?
– Нет, пока ни одного такого игрока нет, — сказал Шаран.
Отметим, что первую часть сезона "Минай" завершил на предпоследнем, 15 месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков.
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