Герой футбольного дня. Жуниор Мораес

Сложно сказать, был ли этот матч показательным… Траоре до сих пор травмирован, но в расположении "Шахтера" есть Фернандо и Мораес. Однако Роберто де Дзерби в первом товарищеском поединке 2022-го года со старта использовал на позиции нападающего универсала Педриньо.

Это вполне в духе футбольного снобизма, который часто в исполнении Роберто де Дзерби оборачивается авантюрами. Он не слишком давно работает в Украине, но уже успел запомниться некоторыми противоречивыми кадровыми решениями. Например, отведением Степаненко в тень или безоговорочной верой в талант Марлона. Масштаб вчерашнего события был не столь глобальным, но подробного внимания заслуживает. Почему Педриньо, а не Мораес?

Педриньо в первом тайме матча с "Вольфсбергером" играл активно, интенсивно, но неэффективно. Ему не хватает навыков игры на позиции нападающего. У Жуниора Мораес все абсолютно наоборот: после тяжелой травмы, обусловившей длинную игровую паузу, Жуниору где-то не хватает подвижности, но понимание игры позволяет оказываться именно там, где нужно. Гол в ворота "Александрии" (последний матч 2021-го года) ярко демонстрирует спортивный интеллект Мораеса. Вчерашний (24.01.2022) дубль в ворота австрийского спарринг-партнера подчеркивает ценность этого нападающего – он "заточен" под результат. В современном футболе это едва ли не важнейшее качество для любого игрока.

Утверждать, что Мораес не будет основным в официальных поединках "Шахтера" во второй части сезона, опираясь только на тот факт, что со старта против "Вольфсбергера" играл Педриньо, очень легкомысленно. Но можно обосновать ту мысль, что Роберто де Дзерби смотрит дальше ближайшего полугодия. Независимо от того, на каком месте "Шахтер" закончит текущий чемпионат, - первом или втором, - "горнякам" в июле-августе придется проводить матчи квалификации Лиги чемпионов. Траоре к тому времени, возможно, и восстановится, но вряд ли наберет оптимальную форму. А Мораеса в "Шахтере" уже не будет – обновленная версия его контракта действует до 30-го июня 2022-го года. Поэтому де Дзерби нужна дополнительная опция на позиции центрального нападающего.

И самый лучший вариант – это наигрывать ее в контрольных поединках. А Мораес остается Мораесом независимо от статусов матчей и количества игровых минут. Его умение забивать не зависит от того, играет он со старта или же выходит на замену.