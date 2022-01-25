Мораес: Очень рад возвращению на поле и хорошему результату

Нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес высказался о стартовом поединке своей команды на зимних сборах, в котором "горняки" разгромили австрийский "Вольфсбергер" (4:1).

– Я очень счастлив вернуться, проводить сборы, понимая философию игры Де Дзерби, и положительному результату. Рад победе и тому, что хорошо возвращаюсь.

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– Когда в последний раз делал дубль?

– Не помню, наверное, с "Ворсклой". На сборах иногда бывают такие физически непростые матчи. Нужно поздравить молодых ребят, которые вышли на поле. Все они были сконцентрированы и шли к победе.

У Винисиуса Тобиаса очень большой потенциал. Мы прекрасно понимаем его желание учиться чему-то новому, расти и становиться частью команды. Поэтому его можно только поздравить, — сказал Мораес.