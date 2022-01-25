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Легионер Днепра-1: Иностранцы говорят, что в Украине будет лишь психологическая война

Премьер-лига
(1 голосов)

Нелсон Монте высказался о напряженной ситуации в Украине

Легионер Днепра-1: Иностранцы говорят, что в Украине будет лишь психологическая война

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Защитник "Днепра-1" Нелсон Монте рассказал о внешнеполитической ситуации в Украине и поделился впечатлениями от пребывания здесь.

"Здесь в Украине говорили с иностранными игроками, и по информации, которой я владею, эта атмосфера напряженности существует с начала конфликта, и что это будет лишь психологическая война.

Я много слежу за новостями на португальском телевидении... Ноль, ничего. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Мы прибыли на сборы в Турцию, но в Украине все как прежде.

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Касательно моего опыта пребывания здесь, то все идет хорошо. У нашей команды отличный сезон. Мы на 3-й строчке и хотим удержать эту позицию, потому что она дает возможность квалифицироваться в Лигу Европы.

Я впервые наслаждаюсь опытом игры за пределами Португалии. Если все продолжится, как есть, я бы хотел продлить время своей карьеры за границей. Только если в Португалии не появится хороший проект для возвращения", – цитирует Монте португальское издание Record.

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В статье: СК Днепр-1 Нелсон Монте
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (3)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
25.01.2022 в 13:41
За.бали своей войной,дайте спокойно вздохнуть,футбол ток начал потихоньку с колен подниматся
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+1
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satellite (Харьков)
25.01.2022 в 13:44
С зыка снял.
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 13:22
Эх...... как оптимистично!
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