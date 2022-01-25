Легионер Днепра-1: Иностранцы говорят, что в Украине будет лишь психологическая война

Защитник "Днепра-1" Нелсон Монте рассказал о внешнеполитической ситуации в Украине и поделился впечатлениями от пребывания здесь.

"Здесь в Украине говорили с иностранными игроками, и по информации, которой я владею, эта атмосфера напряженности существует с начала конфликта, и что это будет лишь психологическая война.

Я много слежу за новостями на португальском телевидении... Ноль, ничего. Мы продолжаем жить нормальной жизнью. Мы прибыли на сборы в Турцию, но в Украине все как прежде.