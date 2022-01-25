В связи с непогодой. Металлист 1925 не сумел вылететь на сбор в Турцию

Сегодня, 25 января в 10:20, харьковский "Металлист 1925" должен был отправиться на учебно-тренировочный сбор в Турцию.

Но из-за сложных погодных условий в Стамбуле, рейс TK 1474 Харьков – Стамбул был отменен. Харьковская команда ожидает, когда ситуация с авиасообщением стабилизируется, и отправится в Белек.

Напомним, на зимний перерыв "Металлист 1925" ушел на десятом месте в турнирной таблице УПЛ.