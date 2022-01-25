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Мариуполь отправился на сбор в Турцию - в обойме Маркевича 22 игрока

Премьер-лига
(1 голосов)

В Анталию команда доберется лишь к вечеру

Мариуполь отправился на сбор в Турцию - в обойме Маркевича 22 игрока

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Сегодня, 25 января, "Мариуполь" отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в окрестностях Анталии (Турция). До средиземноморского побережья Турции азовцы доберутся лишь к вечеру, совершив путешествие по маршруту Мариуполь — Запорожье — Стамбул — Анталия. До Запорожья команда доедет на клубном автобусе, а затем пересядет на самолет.

Наставник азовцев Остап Маркевич на зимний сбор взял 22 футболиста:

Вратари: Евгений Гальчук, Никита Турбаевский, Максим Жук

Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев, Артем Холод, Данил Удод

Полузащитники: Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Денис Шостак, Олег Очеретько, Денис Свитюха, Артур Микитишин, Михаил Хромей

Нападающие: Андрей Кулаков, Богдан Вьюнник.

Сбор в Анталии будет состоять из двух частей. С 25-го января по 9-е февраля команда будет базироваться в Кунду (13 км от Анталии), а затем переберется в Белек. 24-го февраля азовцы вылетят в Одессу, где 28-го числа сыграют с "Черноморцем".

В Турции "Мариуполь" проведет 5 спаррингов:

  • 29-е января – "Вождовац" (Сербия)
  • 2-е февраля – "Широки Брег" (Босния и Герцеговина)
  • 6-е февраля – "Силекс" (Северная Македония)
  • 14-е февраля – "Астана" (Казахстан)
  • 19-е февраля – "Карпаты" (Украина)
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В статье: ФК Мариуполь
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Источник:
ФК Мариуполь

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Комментарии (2)
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Stihl Kindermann (Gonduras)
25.01.2022 в 15:55
Соперники круче чем у чемпиона страны..позорники бело-голубые
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Siren05 (Мариуполь)
25.01.2022 в 15:40
Не поехали Литовченко, Плакса и Кошкош. Вроде бы они тоже игроки основы. Особенно Литовченко. которого только что подписали из Яруда. Кто знает причины их отсутствия в команде на сборах?
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