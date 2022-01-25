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Мариуполь отправился на сбор в Турцию - в обойме Маркевича 22 игрока
В Анталию команда доберется лишь к вечеру
Фото: ФК Мариуполь
Сегодня, 25 января, "Мариуполь" отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в окрестностях Анталии (Турция). До средиземноморского побережья Турции азовцы доберутся лишь к вечеру, совершив путешествие по маршруту Мариуполь — Запорожье — Стамбул — Анталия. До Запорожья команда доедет на клубном автобусе, а затем пересядет на самолет.
Наставник азовцев Остап Маркевич на зимний сбор взял 22 футболиста:
Вратари: Евгений Гальчук, Никита Турбаевский, Максим Жук
Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев, Артем Холод, Данил Удод
Полузащитники: Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Денис Шостак, Олег Очеретько, Денис Свитюха, Артур Микитишин, Михаил Хромей
Нападающие: Андрей Кулаков, Богдан Вьюнник.
Сбор в Анталии будет состоять из двух частей. С 25-го января по 9-е февраля команда будет базироваться в Кунду (13 км от Анталии), а затем переберется в Белек. 24-го февраля азовцы вылетят в Одессу, где 28-го числа сыграют с "Черноморцем".
В Турции "Мариуполь" проведет 5 спаррингов:
- 29-е января – "Вождовац" (Сербия)
- 2-е февраля – "Широки Брег" (Босния и Герцеговина)
- 6-е февраля – "Силекс" (Северная Македония)
- 14-е февраля – "Астана" (Казахстан)
- 19-е февраля – "Карпаты" (Украина)
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