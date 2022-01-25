Мариуполь отправился на сбор в Турцию - в обойме Маркевича 22 игрока

Сегодня, 25 января, "Мариуполь" отправился на учебно-тренировочный сбор, который пройдет в окрестностях Анталии (Турция). До средиземноморского побережья Турции азовцы доберутся лишь к вечеру, совершив путешествие по маршруту Мариуполь — Запорожье — Стамбул — Анталия. До Запорожья команда доедет на клубном автобусе, а затем пересядет на самолет.

Наставник азовцев Остап Маркевич на зимний сбор взял 22 футболиста:

Вратари: Евгений Гальчук, Никита Турбаевский, Максим Жук

Защитники: Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Петр Стасюк, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев, Артем Холод, Данил Удод

Полузащитники: Дмитрий Топалов, Дмитрий Мишнев, Никита Петерман, Максим Чех, Алексей Кащук, Денис Шостак, Олег Очеретько, Денис Свитюха, Артур Микитишин, Михаил Хромей

Нападающие: Андрей Кулаков, Богдан Вьюнник.

Сбор в Анталии будет состоять из двух частей. С 25-го января по 9-е февраля команда будет базироваться в Кунду (13 км от Анталии), а затем переберется в Белек. 24-го февраля азовцы вылетят в Одессу, где 28-го числа сыграют с "Черноморцем".

В Турции "Мариуполь" проведет 5 спаррингов: