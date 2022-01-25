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Авагимян: Соперник был физически готов лучше Александрии

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Слова хавбека после дебютной игры за клуб

Авагимян: Соперник был физически готов лучше Александрии

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян высказался о контрольном матче своей команды против польского "Заглембе" (1:2). Отметим, что в этом поединке игрок отличился забитым голом.

"Было немного тяжело в плане физики, дыхания, но в целом нормально. У поляков уже через неделю начинается чемпионат, они физически готовы лучше нас.

Был очень сильный ветер, так что для первой игры было сложно", — сказал Авагимян.

Свой следующий матч на зимнем сборе команда Юрия Гуры проведет 26 января против польского "Гурника".

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В статье: ФК Александрия ФК Заглембе (Любин) Артур Авагимян
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Источник:
Футбол NEWS

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.01.2022 в 15:45
АРА зря ушёл с ЧО --кто тебя убрал скажи правду
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