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Авагимян: Соперник был физически готов лучше Александрии
Слова хавбека после дебютной игры за клуб
Фото: ФК Александрия
Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян высказался о контрольном матче своей команды против польского "Заглембе" (1:2). Отметим, что в этом поединке игрок отличился забитым голом.
"Было немного тяжело в плане физики, дыхания, но в целом нормально. У поляков уже через неделю начинается чемпионат, они физически готовы лучше нас.
Был очень сильный ветер, так что для первой игры было сложно", — сказал Авагимян.
Свой следующий матч на зимнем сборе команда Юрия Гуры проведет 26 января против польского "Гурника".
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