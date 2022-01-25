Авагимян: Соперник был физически готов лучше Александрии

Полузащитник "Александрии" Артур Авагимян высказался о контрольном матче своей команды против польского "Заглембе" (1:2). Отметим, что в этом поединке игрок отличился забитым голом.

"Было немного тяжело в плане физики, дыхания, но в целом нормально. У поляков уже через неделю начинается чемпионат, они физически готовы лучше нас.

Был очень сильный ветер, так что для первой игры было сложно", — сказал Авагимян.