Рух подписал французского полузащитника

Рух объявил о подписании первого зимнего новичка, которым стал 26-летний французский полузащитник Фредди Плюман.

Во львовский клуб футболист перешел на правах свободного агента. В своей новой команде Плюман будет выступать под №11.

Плюман – воспитанник Ланса, где и начинал свою профессиональную карьеру. Затем поиграл за Фулхэм, после чего снова вернулся во Францию - Ред Стар, Седан и Кевийи. С июля 2018 по август 2020 выступал в чемпионате Израиля за Хапоэль Хадера и Бейтар.

Предыдущий сезон француз провел во вторых дивизионах Турции и Бельгии – за Самсунспор и Вестерло.

С сентября прошлого года находится без клуба.