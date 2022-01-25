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Рух подписал французского полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Фредди Плюман подписал контракт с львовским клубом

Рух подписал французского полузащитника

fcrukh.com

Новина українською

Рух объявил о подписании первого зимнего новичка, которым стал 26-летний французский полузащитник Фредди Плюман.

Во львовский клуб футболист перешел на правах свободного агента. В своей новой команде Плюман будет выступать под №11.

Плюман – воспитанник Ланса, где и начинал свою профессиональную карьеру. Затем поиграл за Фулхэм, после чего снова вернулся во Францию - Ред Стар, Седан и Кевийи. С июля 2018 по август 2020 выступал в чемпионате Израиля за Хапоэль Хадера и Бейтар.

Предыдущий сезон француз провел во вторых дивизионах Турции и Бельгии – за Самсунспор и Вестерло.

С сентября прошлого года находится без клуба.

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В статье: Рух (Львов) Фредди Плюман
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (3)
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SoLoMoN1607 (N .K)
25.01.2022 в 17:36
Лето 2022 Фредди Плюман покинул расположение львовского "Руха"
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0
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avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 17:20
Мочево!!!
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Stihl Kindermann (Gonduras)
25.01.2022 в 16:35
Шлак, поиграл в арендах более 7 клубов, по полгода, нигде не прижился
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