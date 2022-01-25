Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух подписал французского полузащитника
Фредди Плюман подписал контракт с львовским клубом
fcrukh.com
Во львовский клуб футболист перешел на правах свободного агента. В своей новой команде Плюман будет выступать под №11.
Плюман – воспитанник Ланса, где и начинал свою профессиональную карьеру. Затем поиграл за Фулхэм, после чего снова вернулся во Францию - Ред Стар, Седан и Кевийи. С июля 2018 по август 2020 выступал в чемпионате Израиля за Хапоэль Хадера и Бейтар.
Предыдущий сезон француз провел во вторых дивизионах Турции и Бельгии – за Самсунспор и Вестерло.
С сентября прошлого года находится без клуба.
Популярное сейчас
- Как футзалист сборной Украины эпично не попал в пустые ворота в матче ЕВРО против сербов
- Приход воспитанников Динамо и слухи о Скрипнике. Как Заря проводит зиму
- Металлист и Полесье одержали по две победы. Все спарринги клубов Первой лиги
- Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
- Звездный форвард Александрии сыграл свадьбу с роскошной испанкой. ФОТО