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Лучкевич: Добираться на сборы было неприятно, но сейчас уже все позади

Премьер-лига
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Не везде в Турции хорошая погода

Лучкевич: Добираться на сборы было неприятно, но сейчас уже все позади

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Футболист "Днепра-1" Валерий Лучкевич поделился впечатлениями от первой тренировки команды на зимних сборах в Турции.

"У нас была хорошая, встряхивающая тренировка. Настроение хорошее, все отлично, работаем дальше. Конечно, добираться на сборы не так, как запланировали, было неприятно, но в связи с погодными условиями немного изменили планы. Мы уже здесь, значит все позади. Так что работаем в том режиме, в котором планировали", — сказал Лучкевич.

Отметим, что первую часть сезона днепровский клуб завершил на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.

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В статье: Валерий Лучкевич СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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