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Лучкевич: Добираться на сборы было неприятно, но сейчас уже все позади
Не везде в Турции хорошая погода
scdnipro1.com.ua
Футболист "
"У нас была хорошая, встряхивающая тренировка. Настроение хорошее, все отлично, работаем дальше. Конечно, добираться на сборы не так, как запланировали, было неприятно, но в связи с погодными условиями немного изменили планы. Мы уже здесь, значит все позади. Так что работаем в том режиме, в котором планировали", — сказал Лучкевич.
Отметим, что первую часть сезона днепровский клуб завершил на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 40 очков.
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