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Остап Маркевич: 4 млн евро за Мампасси - абсолютно адекватная сумма
Тренер ставит Марка в пример всем молодым игрокам
fclm.ru
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о
— Кто в текущем сезоне вас поразил своим прогрессом?
— Мне хочется сказать, что вся команда прибавляет в игре. Я вижу прогресс практически у каждого нашего игрока. Вы можете спросить: как же так, команда на последнем месте. Парадокс. Возможно. Если бы было не так, меня бы не было в Мариуполе. У нас выстрелил Марк Мампасси. На хорошем уровне первую часть отыграли Дромбаев, Топалов, Очеретько, Меличенко, Мишнев и Кащук.
— Вернемся к Мампасси. Из открытых источников мы узнали, что Локомотив за переход защитника заплатил 4 миллиона евро донецкому "Шахтеру". Именно "горнякам" принадлежат права на Марка. Вы считаете эти цифры адекватными?
— Абсолютно адекватными. Марк – супер атлет. К 18-ти годам он физиологически на 95 % сформирован, как спортсмен. Кроме того Марк — это топ-профессионал, с которого я советую брать пример всем молодым игрокам если они хотят достичь что-то серьезное в футболе.
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