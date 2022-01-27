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Любимый ученик де Дзерби | Мудрик становится основным в Шахтере
Его игра сейчас действительно впечатляет
Слава опережала спортивные результаты Михаила Мудрика: подписчики в инстаграммах еще недавно знали его больше по финтам, чем игрой за донецкий "Шахтер". Однако в последнее время все начало меняться: осенью вингер вытеснил с основы Манора Соломона, а также стал автором нескольких важных голов, после матча против "Реала" Мудрику аплодировал "Сантьяго Бернабеу". Так почему же многие считают Мудрика главным талантом "Шахтера"? Георгий Грошев решил разобраться в этом.
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