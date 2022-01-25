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Setanta провела встречу с представителями УПЛ - каналы заинтересованы в трансляции матчей Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Новый тендер должен состояться уже весной

Setanta провела встречу с представителями УПЛ - каналы заинтересованы в трансляции матчей Лиги

фото - Анатолій Спиця

Новина українською

Setanta Sports начала вести переговоры о стратегическом партнерстве с УПЛ. Транслятор заинтересован в освещении чемпионата.

В Киеве состоялась встреча между представителями Setanta Sports и УПЛ касательно перспектив дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что недавно компания Adjara Group, владеющая Setanta Sports, выкупила полный пакет акций Setanta Ukraine. С весны 2022 года в Украине каналы будут вещать и на ОТТ-платформе.

На данный момент Setanta транслирует в Украине футбольные чемпионаты Англии, Германии, Шотландии, Бельгии и другие.

Ранее отмечалось, что руководство украинского футбола заинтересовано в создании единого пула. В регламент об аттестации клубов ввели требование о передаче медийных прав лиге.

Возможными трансляторами УПЛ назывались MEGOGO и каналы "Футбол 1/2/3".

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В статье: Украинская Премьер-лига Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
25.01.2022 в 17:40
Мне интересней смотреть Минай - Рух, чем какой-то Брайтон - Сток, или Специя - Генуя, там все то же, что у нас, только какие-то ноунеймы играют.
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0
-1
Юра с Амура (Дніпро)
25.01.2022 в 17:48
А мне интереснее Чемпионшип или вторая Бундеслига. Рух, Минай, Ингулец... Это правда кому-то нужно, кроме их земляков?
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 17:30
Минай - Рух и Львов - Ингулец, такие матчи все хотят не пропустить!
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+1
-1


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