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Setanta провела встречу с представителями УПЛ - каналы заинтересованы в трансляции матчей Лиги
Новый тендер должен состояться уже весной
фото - Анатолій Спиця
Setanta Sports начала вести переговоры о стратегическом партнерстве с
В Киеве состоялась встреча между представителями Setanta Sports и УПЛ касательно перспектив дальнейшего сотрудничества.
Напомним, что недавно компания Adjara Group, владеющая Setanta Sports, выкупила полный пакет акций Setanta Ukraine. С весны 2022 года в Украине каналы будут вещать и на ОТТ-платформе.
На данный момент Setanta транслирует в Украине футбольные чемпионаты Англии, Германии, Шотландии, Бельгии и другие.
Ранее отмечалось, что руководство украинского футбола заинтересовано в создании единого пула. В регламент об аттестации клубов ввели требование о передаче медийных прав лиге.
Возможными трансляторами УПЛ назывались MEGOGO и каналы "Футбол 1/2/3".
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