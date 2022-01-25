Setanta провела встречу с представителями УПЛ - каналы заинтересованы в трансляции матчей Лиги

Setanta Sports начала вести переговоры о стратегическом партнерстве с УПЛ . Транслятор заинтересован в освещении чемпионата.

В Киеве состоялась встреча между представителями Setanta Sports и УПЛ касательно перспектив дальнейшего сотрудничества.

Напомним, что недавно компания Adjara Group, владеющая Setanta Sports, выкупила полный пакет акций Setanta Ukraine. С весны 2022 года в Украине каналы будут вещать и на ОТТ-платформе.

На данный момент Setanta транслирует в Украине футбольные чемпионаты Англии, Германии, Шотландии, Бельгии и другие.

Ранее отмечалось, что руководство украинского футбола заинтересовано в создании единого пула. В регламент об аттестации клубов ввели требование о передаче медийных прав лиге.

Возможными трансляторами УПЛ назывались MEGOGO и каналы "Футбол 1/2/3".