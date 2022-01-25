Федецкий: Мне не нравится, как работает Де Дзерби в Шахтере, клуб ошибся с его назначением

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об игре " Шахтера " и "Динамо" в осененй части нынешнего сезона.

– Чья игра вам нравится больше в этом сезоне: "Динамо" или "Шахтера"?

– Хотя я и воспитанник донецкого "Шахтера" и там прошел довольно хорошую футбольную школу, не стану кривить душой: мне не нравится, как работает Де Дзерби в "Шахтере". Наверное, где-то руководство "Шахтера" ошиблось с приходом Де Дзерби, с теми средствами, которые были потрачены на трансферы… Это не тот "Шахтер", который я привык видеть.

Мы видим, что в "Динамо" в основе много своих воспитанников и игра киевлян сейчас многим импонирует. Я не учитываю отношения киевских ультрасов к Луческу, как они воспринимают этот переход после "Шахтера" в "Динамо", но то, что больше играет динамовская молодежь и украинские футболисты, мне это очень нравится. Конечно, хочется, чтобы так было и в "Шахтере". У них тоже серьезная академия, которая может качественно усилить первую команду.

– Каштру, Фонсека и Де Дзерби: кто для вас лучший тренер?

– Если брать из этих трех тренеров, то Фонсека. При Фонсеке был тот чемпионский футбол, который "Шахтер" показывал. Мне кажется, что при нем не было провальных матчей. Да, случались спады, но был более стабильный футбол. Пришел Каштру ‒ и что-то не то было, несмотря на две победы над мадридским "Реалом".

А когда пришел Де Дзерби ‒ ну, извините, но мне это непонятно. Скорее всего, Де Дзерби ‒ не тот тренер, который нужен "Шахтеру". Руководство не угадало с тренером. Не хватает самодисциплины у каждого футболиста, особенно это касается легионеров.



– Кто выиграет УПЛ в этом сезоне?

– Здесь трудно говорить. Борьба будет до последнего тура ‒ и за чемпионство, и за бронзовые медали. Как воспитанник "Шахтера", я болею где-то за него, но это не тот "Шахтер", который я привык видеть. По игре сейчас импонирует киевское "Динамо", потому что там играет больше своих воспитанников.