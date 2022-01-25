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Федецкий: Мне не нравится, как работает Де Дзерби в Шахтере, клуб ошибся с его назначением

Премьер-лига
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(3 голосов)

Пока что работа тренера оставляет неоднозначное впечатление

Федецкий: Мне не нравится, как работает Де Дзерби в Шахтере, клуб ошибся с его назначением

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий высказался об игре "Шахтера" и "Динамо" в осененй части нынешнего сезона.

– Чья игра вам нравится больше в этом сезоне: "Динамо" или "Шахтера"?

– Хотя я и воспитанник донецкого "Шахтера" и там прошел довольно хорошую футбольную школу, не стану кривить душой: мне не нравится, как работает Де Дзерби в "Шахтере". Наверное, где-то руководство "Шахтера" ошиблось с приходом Де Дзерби, с теми средствами, которые были потрачены на трансферы… Это не тот "Шахтер", который я привык видеть.

Мы видим, что в "Динамо" в основе много своих воспитанников и игра киевлян сейчас многим импонирует. Я не учитываю отношения киевских ультрасов к Луческу, как они воспринимают этот переход после "Шахтера" в "Динамо", но то, что больше играет динамовская молодежь и украинские футболисты, мне это очень нравится. Конечно, хочется, чтобы так было и в "Шахтере". У них тоже серьезная академия, которая может качественно усилить первую команду.

– Каштру, Фонсека и Де Дзерби: кто для вас лучший тренер?

– Если брать из этих трех тренеров, то Фонсека. При Фонсеке был тот чемпионский футбол, который "Шахтер" показывал. Мне кажется, что при нем не было провальных матчей. Да, случались спады, но был более стабильный футбол. Пришел Каштру ‒ и что-то не то было, несмотря на две победы над мадридским "Реалом".

А когда пришел Де Дзерби ‒ ну, извините, но мне это непонятно. Скорее всего, Де Дзерби ‒ не тот тренер, который нужен "Шахтеру". Руководство не угадало с тренером. Не хватает самодисциплины у каждого футболиста, особенно это касается легионеров.


– Кто выиграет УПЛ в этом сезоне?

– Здесь трудно говорить. Борьба будет до последнего тура ‒ и за чемпионство, и за бронзовые медали. Как воспитанник "Шахтера", я болею где-то за него, но это не тот "Шахтер", который я привык видеть. По игре сейчас импонирует киевское "Динамо", потому что там играет больше своих воспитанников.

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В статье: Артем Федецкий Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
fanday

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Комментарии (19)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.01.2022 в 19:35
Шеву выганяют через шесть матчей. У нас с перспективным будут тормозить еще два года.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
25.01.2022 в 19:06
После слов про Зелю с Федецким все ясно
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+1
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.01.2022 в 19:21
Крысчанин, здесь водки нет !
Ответить
+1
-3
DeepSh (Мариуполь)
25.01.2022 в 19:00
У Федецкого обида, что выперли его из Шахтера. Главное приобретение Шахтера - Траоре сломали еще в начале чемпа. С ним Шахтер уже оторвался бы от Динамо на недосягаемое расстояние. Посмотрим в конце сезона, что завоюет Де Дзерби. Но Суперкубок в активе уже есть)
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+2
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.01.2022 в 19:21
Тебе мозг сломали при рождении и ничего, даже комментируешь что-то… хрень правда пишешь, но ты же не виноват, что ума нет )
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+1
-2
DeepSh (Мариуполь)
25.01.2022 в 19:27
Сэло, не хами, не в свинарнике
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2022 в 18:59
Мені теж. До того ж він хамло.
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0
-3
kalan-86 (Анкара)
25.01.2022 в 18:41
Кто вообще будет болеть сейчас за это убогое подобие Шахтера. Они накупили кучу дорогущих игроков, а игра полностью отсутствует. Динамо просто импонирует тем, что Луческу пытается бороться с таким оппонентом за счёт внутренних ресурсов и у него это очень неплохо получается. Зебра же, после каждого фейла сразу запрашивает очередной трансфер на млн. 20-30.
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+3
-3
DeepSh (Мариуполь)
25.01.2022 в 18:56
Видимо, из-за отсутствия игры идут на 1 месте и деклассировали Динамо 3:0
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+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
25.01.2022 в 19:00
Декласували з рахунком 0-0
+1
-3
DeepSh (Мариуполь)
25.01.2022 в 19:01
Суперкубок 3:0
+3
-2
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.01.2022 в 19:18
Деклассирование в прошлом году было, второй клуб Украины ничего не выиграл :))
+1
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.01.2022 в 19:19
Вы же хрюкали в прошлом сезоне, что Суперкубок - не трофей :))) бомжи такие бомжи :)
+1
-2
DeepSh (Мариуполь)
25.01.2022 в 19:30
Сэло, хрюкаешь только ты, умойся
0
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
25.01.2022 в 19:07
Где куча дорогих ? 3 человека .из них один травмирован надолго ,один часто травмируется
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+1
-1
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alex.belogubko (одесса)
25.01.2022 в 18:39
Дзерби не тренер чистый физрук --что он выиграл в своей жизни -одни понты и игра на публику --за несколько месяцев угробил ШД опозорил в ЕК вообще не куда не попали а УПЛ там нет борьбы и кому он нужен
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+1
-2
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килия12 (Одесса)
25.01.2022 в 18:35
Федецкий прав на 100!
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+3
-2
sebekkiril (Dm.roslo)
25.01.2022 в 18:35
Подобається тільки Titan та експерту з Сімферополя.
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+4
-2
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таврия19752009 (симферополь)
25.01.2022 в 19:09
Нужен тренер известный с опытом а не де дзерби
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0
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