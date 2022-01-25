С Кулачем и Антюхом на острие. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Мурсией

Сегодня, 25 января, киевское Динамо проведет свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Соперником киевлян будет испанская Мурсия.

Мирча Луческу выставил на этот матч такой стартовый состав:

Стартовый состав Динамо: Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, гармаш, де Пена, Антюх, Кулач