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С Кулачем и Антюхом на острие. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Мурсией
Стартовый состав киевлян
fcdynamo.kiev.ua
Сегодня, 25 января, киевское
Соперником киевлян будет испанская Мурсия.
Мирча Луческу выставил на этот матч такой стартовый состав:
Стартовый состав Динамо: Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, гармаш, де Пена, Антюх, Кулач
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет
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