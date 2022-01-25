  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. С Кулачем и Антюхом на острие. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Мурсией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С Кулачем и Антюхом на острие. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Мурсией

Премьер-лига
(1 голосов)

Стартовый состав киевлян

С Кулачем и Антюхом на острие. Известен стартовый состав Динамо на спарринг с Мурсией

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Сегодня, 25 января, киевское Динамо проведет свой очередной спарринг на учебно-тренировочном сборе в Испании.

Соперником киевлян будет испанская Мурсия.

Мирча Луческу выставил на этот матч такой стартовый состав:

Стартовый состав Динамо: Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, гармаш, де Пена, Антюх, Кулач

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...