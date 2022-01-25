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Суркис: Единый телепул? Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

А вот ТК Футбол в список президента Динамо не вошел

Суркис: Единый телепул? Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех

glavcom.ua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о возможном едином телепуле, создание которого в последнее время снова стало активно обсуждаться.

"Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас "Динамо" Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах. ТК Футбол? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать.

Объективно как к "Руху" и "Шахтеру", так и "Львову", "Металлисту" и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с 1+1, какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо".

"Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала Футбол ничего не имею, но пусть равные права у всех будут", - сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) телепул
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Источник:
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
25.01.2022 в 19:32
Деньги ты хочешь как и все жиды, а на болельщиков плевать.
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0
-1
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.01.2022 в 19:22
Правильно, жоп олиза януковоща пенисова нафиг
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0


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