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Суркис: Единый телепул? Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех
А вот ТК Футбол в список президента Динамо не вошел
glavcom.ua
Президент "
"Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас "Динамо" Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах. ТК Футбол? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать.
Объективно как к "Руху" и "Шахтеру", так и "Львову", "Металлисту" и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с 1+1, какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо".
"Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала Футбол ничего не имею, но пусть равные права у всех будут", - сказал Суркис.
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