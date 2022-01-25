Суркис: Единый телепул? Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о возможном едином телепуле, создание которого в последнее время снова стало активно обсуждаться.

"Сейчас обсуждается новый телепул. Я сказал - пожалуйста, я готов. Хотя я уверяю вас, что сейчас "Динамо" Киев получает за трансляции денег больше, чем многие клубы вместе взятые. Я готов потерять в деньгах. ТК Футбол? Я готов отдать права на независимые каналы. Вы меня услышали? Все. Готов сотрудничать с теми, кто объективно покажет футбол и потом будет обсуждать.

Объективно как к "Руху" и "Шахтеру", так и "Львову", "Металлисту" и всем остальным. Я готов отдать права в единый пул. Но нужно посмотреть на мой контракт с 1+1, какие там санкции. Я готов рассматривать, но не так, что ты отдай права и все. Ультиматумами давить не надо".

"Megogo - ок, Сетанта - ок. Я хочу равные правила для всех. Против канала Футбол ничего не имею, но пусть равные права у всех будут", - сказал Суркис.