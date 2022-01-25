Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дикий: Setanta проявила интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним
Возможно, на рынке украинского футбола появится еще один игрок
Фото: UA-Футбол/ Автор - Анатолий Спица
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил информацию о том, что S
"На данный момент мы ведем подготовку к проведению процедуры тендера по телевизионному пулу.
Сейчас же продолжается работа, переговоры, компании изучают продукт, изучают предложения. Среди них есть и Setanta Sports, которая проявила определенный интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним. Сам тендер же начнется только в феврале.
В любом случае, для всех участником тендера, включая Setanta Sports, будут одинаковые условия, все будет открыто и прозрачно, общественность будет информирована о том, кто, что, как и почему.
На следующей неделе планируется проведение очередного заседания рабочей группы из представителей клубов, УАФ, УПЛ, на котором планируется финализировать проект тендерной документации, после чего уже сможем его официально объявлять", – сказал Дикий.
Напомним, что недавно компания Adjara Group, владеющая Setanta Sports, выкупила полный пакет акций Setanta Ukraine. С весны 2022 года в Украине каналы будут вещать и на ОТТ-платформе.
На данный момент Setanta транслирует в Украине футбольные чемпионаты Англии, Германии, Шотландии, Бельгии и другие.
Возможными трансляторами УПЛ назывались MEGOGO и каналы "Футбол 1/2/3".
Популярное сейчас
- Польский журналист: Шевченко войдет в топ-5 самых дорогих тренеров сборных Европы
- Барселона получит крупнейшее спонсорское предложение в истории футбола
- Днепр-1 намерен выкупить игроков Динамо и Шахтера
- Динамо крупно побеждает в стартовом спарринге года
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Олег Блохин купил себе внедорожник Audi более чем за 2 млн гривен - ФОТО