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Дикий: Setanta проявила интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним

Премьер-лига
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(2 голосов)

Возможно, на рынке украинского футбола появится еще один игрок

Дикий: Setanta проявила интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним

Фото: UA-Футбол/ Автор - Анатолий Спица

Новина українською

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил информацию о том, что Setanta Sports начала вести переговоры с УПЛ.

"На данный момент мы ведем подготовку к проведению процедуры тендера по телевизионному пулу.

Сейчас же продолжается работа, переговоры, компании изучают продукт, изучают предложения. Среди них есть и Setanta Sports, которая проявила определенный интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним. Сам тендер же начнется только в феврале.

В любом случае, для всех участником тендера, включая Setanta Sports, будут одинаковые условия, все будет открыто и прозрачно, общественность будет информирована о том, кто, что, как и почему.

На следующей неделе планируется проведение очередного заседания рабочей группы из представителей клубов, УАФ, УПЛ, на котором планируется финализировать проект тендерной документации, после чего уже сможем его официально объявлять", – сказал Дикий.

Напомним, что недавно компания Adjara Group, владеющая Setanta Sports, выкупила полный пакет акций Setanta Ukraine. С весны 2022 года в Украине каналы будут вещать и на ОТТ-платформе.

На данный момент Setanta транслирует в Украине футбольные чемпионаты Англии, Германии, Шотландии, Бельгии и другие.

Возможными трансляторами УПЛ назывались MEGOGO и каналы "Футбол 1/2/3".

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий Телеканал Setanta Sports
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Источник:
footboom

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Комментарии (2)
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miha (Нежин)
25.01.2022 в 20:40
Мегого лучше, пропитые рожи Футбола уже осто...
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Hengehog (Харків)
25.01.2022 в 21:20
Setanta доступнее
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