Дикий: Setanta проявила интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий подтвердил информацию о том, что S etanta Sports начала вести переговоры с УПЛ .

"На данный момент мы ведем подготовку к проведению процедуры тендера по телевизионному пулу.

Сейчас же продолжается работа, переговоры, компании изучают продукт, изучают предложения. Среди них есть и Setanta Sports, которая проявила определенный интерес к матчам УПЛ, как к международным правам, так и к домашним. Сам тендер же начнется только в феврале.

В любом случае, для всех участником тендера, включая Setanta Sports, будут одинаковые условия, все будет открыто и прозрачно, общественность будет информирована о том, кто, что, как и почему.

На следующей неделе планируется проведение очередного заседания рабочей группы из представителей клубов, УАФ, УПЛ, на котором планируется финализировать проект тендерной документации, после чего уже сможем его официально объявлять", – сказал Дикий.