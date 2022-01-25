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Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах

Премьер-лига
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Самое главное, что вы могли упустить

Футбольные новости: Шевченко (не) в сборной Польши, Петраков в Аталанте, Динамо – топ на сборах

Новина українською

Свежие футбольные новости! Сага с назначением главного тренера сборной Польши затягивается, Шевченко то хотят уже объявить, то наоборот - шансов 0. Разбираемся в международном вопросе Андрея Шевченко и поляков, узнаем, что будет делать Петраков в Аталанте Малиновского и немного радуемся нашим клубам на сборах (в частности Динамо с результатом 8:0 в двух матчах) – и все это в течение 16-ти минут. Ты ведь такое не упустишь, правда?

00:00 Хеллов!
00:53 Что не так с назначением Шевченко тренером сборной Польши?
09:55 Как Петраков будет учиться в Аталанте?
12:03 Динамо и Ко выносят всех на сборах!
15:06 Говорю "а" и прощаюсь!

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