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Игнатенко покинет Днепр-1, продлит контракт с Шахтером и отправится в аренду в Бордо

Премьер-лига
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(1 голосов)

Интересный поворот в карьере

Игнатенко покинет Днепр-1, продлит контракт с Шахтером и отправится в аренду в Бордо

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Центральный полузащитник Даниил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", не останется в "Днепре-1".

Как сообщает Meta-ratings, футболист подпишет новый контракт с "Шахтером" и перейдет на правах аренды в "Бордо", который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1.

Ранее была информация, что "Днепр-1" хотел выкупить контракт полузащитника.

Отметим, что накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что 24-летний Игнатенко играет за днепрян с октября прошлого года. В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 19:39
Может быть шикарный шанс для парня!
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0
0
balamyt (Boston)
25.01.2022 в 19:09
В Шахтере козлы..ни себе ..не людям...Днепр 1 уже его выкупит..
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+1
-1
Trztrqtr (Украина)
25.01.2022 в 19:35
Тебе Палкин и Русол лично доложили что СК его выкупит? Кроты поступают в своих интересах, их право.
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0
0
SoLoMoN1607 (N .K)
25.01.2022 в 19:35
Шахтер это клетка для молодых ребят , он сейчас поедет поиграет в аренде , даже если Бордо захочет его выкупить (дай бог) ШД лупанет такую цену что капец! Он приедет обратно Де Дзебри его отправит назад в аренду , и все обратно по кругу
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