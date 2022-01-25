Игнатенко покинет Днепр-1, продлит контракт с Шахтером и отправится в аренду в Бордо

Центральный полузащитник Даниил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", не останется в " Днепре-1 ".

Как сообщает Meta-ratings, футболист подпишет новый контракт с "Шахтером" и перейдет на правах аренды в "Бордо", который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1.

Ранее была информация, что "Днепр-1" хотел выкупить контракт полузащитника.

Отметим, что накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию.

Напомним, что 24-летний Игнатенко играет за днепрян с октября прошлого года. В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины.