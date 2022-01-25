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Игнатенко покинет Днепр-1, продлит контракт с Шахтером и отправится в аренду в Бордо
Интересный поворот в карьере
Фото: СК Днепр-1
Центральный полузащитник Даниил Игнатенко, права на которого принадлежат "Шахтеру", не останется в "
Как сообщает Meta-ratings, футболист подпишет новый контракт с "Шахтером" и перейдет на правах аренды в "Бордо", который сейчас борется за сохранение прописки в Лиге 1.
Ранее была информация, что "Днепр-1" хотел выкупить контракт полузащитника.
Отметим, что накануне футболист в составе днепровской делегации прилетел на тренировочный сбор в Турцию.
Напомним, что 24-летний Игнатенко играет за днепрян с октября прошлого года. В его составе воспитанник запорожского футбола провел 14 матчей и забил 3 мяча в нынешнем сезоне УПЛ. Также на счету хавбека 1 игра в Кубке Украины.
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