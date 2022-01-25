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Суркис: Я не рассматривал Шевченко главным тренером Динамо. У Луческу контракт до лета 2024 года
Президент Динамо опровергает все слухи
Президент "
- После отставки Шевченко из "Дженоа" СМИ сразу сказали, что он кандидат в "Динамо".
– Скажу вам откровенно: я не рассматривал Шевченко главным тренером "Динамо". У меня не было для этого оснований. У меня есть действующий тренер, с которым продлен контракт до лета 2024 года. Никогда не говори "нет".
- Можете себе в будущем представить, что будете работать с Шевченко?
– Могу для себя в будущем представить и с Ребровым, и с Шевченко, и с Луческу. Пока тренер "Динамо" Луческу – я ни с кем ничего не говорю и не обсуждаю. Сразу хочу предупредить – прекратите. Все пишут, что я то с тем договорился, то с тем. Я ни с кем не вступаю в переговоры.
Но самое главное – об этом знает Луческу. Писать, давление оказывать не надо.
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