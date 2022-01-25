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Динамо празднует волевую победу над командой четвёртого испанского дивизиона

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Кулач, Шапаренко и Буяльский стали авторами голов

Динамо празднует волевую победу над командой четвёртого испанского дивизиона

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Третий матч на сборах - третья победа. Не сказать, что на этот раз соперник был сильнее предыдущих, но проблем подопечным Мирчи Луческу "Мурсия" создала намного больше, чем "Пулпиленьо" и "Расинг".

Именно испанцы открыли счёт во встрече: из серии ударов по своим воротам Бойко парировал два, но с третьим уже не справился; защита подстраховать своего голкипера почему-то не решилась. Впрочем, постепенно киевляне прибавили и ещё до перерыва сравняли счёт: удар де Пены со стандарта от правого угла штрафной заблокировали, но мяч удачно отскочил к Кулачу, который в касание метров с пятнадцати вогнал снаряд в цель. Ещё плюс один балл в карму экс-нападающего "Ворсклы" в борьбе за основной состав.

К слову, был у Кулача шанс стать лучшим игроком матча, реализуй он за несколько минут до своей замены выход один на один по зоне правого полусреднего. Но вместо удара, финта или паса на Витиньо, который бежал параллельным курсом, Влад катнул мяч на защитника. Похоже, сказалась усталость, и похоже, этот эпизод после ухода с поля нападающего обсуждали с ним всем тренерским штабом.

Вырвать победу киевлянам удалось в заключительную десятиминутку. Командный прессинг в районе правого угла штрафной привёл к отбору, Цыганков с фланга забросил на пятачок перед воротами, а Шапареннко замкнул.

Шапаренко принял участие и в третьем голе киевлян: Николай получил пас на ход от Буяльского и прострелил вдоль ворот. В сутолоке на линии вратарской быстрее всех сориентировался тот же Буяльский.

Нейтральному зрителю футбол сегодня должен был понравиться: футбол в целом получился живым, обоюдоострым, плюс ещё и голевым. Киевляне выглядели очень уставшими, и "Мурсия" практически ничем не уступала "бело-синим".

Следующего спарринга киевлян осталось ждать недолго: 27 числа игра с "Будё/Глимт".

"Динамо" (Киев) - "Реал Мурсия" 3:1
Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский 87 - Мека 7
"Динамо" первый тайм: Бойко – Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш (к) – де Пена, Кулач, Антюх.
"Динамо" второй тайм: Моргун – Вивчаренко, Шабанов, Боль, Кендзёра – Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский – Антюх (Витиньо 70), Кулач (Волошин 78), Цыганков

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В статье: Динамо (Киев) Мурсия
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Комментарии (20)
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Рівнянин (Рівне)
25.01.2022 в 21:17
Як може бути цивілізованою країна,коли в ній стільки дурнів (судячи з коментарів)?!
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0
0
sebekkiril (Dm.roslo)
25.01.2022 в 21:04
Шляхшлюхи вперед і ахмету мінет.
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+1
-2
avatar
alex.belogubko (одесса)
25.01.2022 в 21:00
ну и ДК находит соперников 4 дивизион--молодцы
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
25.01.2022 в 20:51
Прямо празднует?...
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+2
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 20:47
Дико извиняюсь, но мне кажется, что Динамо себя попускает своей жадностью и тормозит в развитии! Ни трансферов, ни норм спарингов, ни амбиций...... все что надо побольше собрать молодёжи и авось кого-то получится продать подороже! Через год, после того как Металлист подвинет на третье место некогда легендарный клуб, его владельцы опять запоют о возможной продаже!
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+2
-5
sebekkiril (Dm.roslo)
25.01.2022 в 21:01
Дико извиняйся и дальше.
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+1
-1
Лекарь (село Дарница)
25.01.2022 в 20:42
Ишь ты, сколько п*идарков под простой тренировкой отписалось.
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+1
-2
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 20:47
Зачем так самокритично?
Ответить
+1
-5
хмельничанин (Хмельницкий)
25.01.2022 в 20:34
Прикольнее было бы другое название "Динамо одержало волевую историческую победу над Реалом М"
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+4
-1
Stihl Kindermann (Gonduras)
25.01.2022 в 20:32
Пипец соперники,в Испании на сборах договорится с лучшими соперниками не дано? Просто сюр,у Арендуполя соперники в Турции получше
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+3
-3
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 20:35
Так платить надо, а там очень "экономное" руководство)))))
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+1
-4
avatar
Maldini (Киев)
25.01.2022 в 20:28
Если киевляне возьмут команду из 5 дивизиона,тогда успех будет ещё значительней!
Ответить
+3
-5
avatar
zloyded (Киев)
25.01.2022 в 20:21
Це ж треба так у заголовку принижувати свою команду! Багато Ахмєт платить? І позбігалися відразу різні збуджені...
Ответить
+6
-4
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 20:27
Твоя команда - голубодвор!
Ответить
+4
-6
Djon (Киев)
25.01.2022 в 21:13
потворо, з мозоком колібрі, не чірікай
0
0
dakotat
25.01.2022 в 20:14
Кстати, почему в плане декоммунизации не периименовуют ментовской тусняк?ГФКП - Главный Футбольный Клюб Полиции!!!! Патдиржите, Киев Ляне!!!
Ответить
+5
-8
Djon (Киев)
25.01.2022 в 21:14
і звідки беруться такі тупоголові потвори?
Ответить
0
0
dakotat
25.01.2022 в 20:10
слава славэтному кыйивському дынамо!!
Ответить
+2
-8
Djon (Киев)
25.01.2022 в 21:15
ти спочатки писати навчись, кончене створіння
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.01.2022 в 20:09
Лесбо, потька, голубика.....
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+1
-8


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