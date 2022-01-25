Динамо празднует волевую победу над командой четвёртого испанского дивизиона

Третий матч на сборах - третья победа. Не сказать, что на этот раз соперник был сильнее предыдущих, но проблем подопечным Мирчи Луческу "Мурсия" создала намного больше, чем "Пулпиленьо" и "Расинг".

Именно испанцы открыли счёт во встрече: из серии ударов по своим воротам Бойко парировал два, но с третьим уже не справился; защита подстраховать своего голкипера почему-то не решилась. Впрочем, постепенно киевляне прибавили и ещё до перерыва сравняли счёт: удар де Пены со стандарта от правого угла штрафной заблокировали, но мяч удачно отскочил к Кулачу, который в касание метров с пятнадцати вогнал снаряд в цель. Ещё плюс один балл в карму экс-нападающего "Ворсклы" в борьбе за основной состав.

К слову, был у Кулача шанс стать лучшим игроком матча, реализуй он за несколько минут до своей замены выход один на один по зоне правого полусреднего. Но вместо удара, финта или паса на Витиньо, который бежал параллельным курсом, Влад катнул мяч на защитника. Похоже, сказалась усталость, и похоже, этот эпизод после ухода с поля нападающего обсуждали с ним всем тренерским штабом.

Вырвать победу киевлянам удалось в заключительную десятиминутку. Командный прессинг в районе правого угла штрафной привёл к отбору, Цыганков с фланга забросил на пятачок перед воротами, а Шапареннко замкнул.

Шапаренко принял участие и в третьем голе киевлян: Николай получил пас на ход от Буяльского и прострелил вдоль ворот. В сутолоке на линии вратарской быстрее всех сориентировался тот же Буяльский.

Нейтральному зрителю футбол сегодня должен был понравиться: футбол в целом получился живым, обоюдоострым, плюс ещё и голевым. Киевляне выглядели очень уставшими, и "Мурсия" практически ничем не уступала "бело-синим".

Следующего спарринга киевлян осталось ждать недолго: 27 числа игра с "Будё/Глимт".

"Динамо" (Киев) - "Реал Мурсия" 3:1

Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский 87 - Мека 7

"Динамо" первый тайм: Бойко – Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик – Бражко, Шепелев, Гармаш (к) – де Пена, Кулач, Антюх.

"Динамо" второй тайм: Моргун – Вивчаренко, Шабанов, Боль, Кендзёра – Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский – Антюх (Витиньо 70), Кулач (Волошин 78), Цыганков