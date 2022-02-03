Зрада чи перемога? Почему спорт вне политики - это миф

"Надо разделять спорт и политику. Но также нужно признать, что они неразлучны"

Фраза британского писателя Кенана Малика, описывающая всю современную ситуацию в спорте.

"Футбол вне политики", "спорт вне политики", "спорт и политика - это разные вещи"... Сотни раз эти фразы периодически проскакивают в СМИ и постоянно вызывают очень смешанные, а в основном агрессивные и негативные эмоции.

Дискуссии по этой теме особенно популярны в Украине - на нашей территории идет война уже восемь лет, но в обществе по-прежнему нет единства в отношении к стране-агрессору - России.

Хорошо бы, чтобы такая грязная вещь, как политика, и профессиональный спорт шли далеко друг от друга. Большинству хочется просто наслаждаться бомбардирскими качествами Левандовского или Роналду, техникой Месси, сейвами де Хеа, данками Михайлюка, эйсами Свитолиной или победами Беленюка на татами.

Но в современном мире это, к сожалению, так уже не работает.

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Чемпионаты Европы и мира – обычные международные соревнования. Однако не все так просто. Каждые два года можно своими глазами увидеть, как между собой соревнуются государства – субъекты политической деятельности. Граждане одной страны объединяются ради поддержки за своих, и мало кто болеет за чужое государство. Своеобразный патриотизм, даже когда твоя команда откровенно проваливается на турнире.

В то же время в ход вступают политики и футбольные чиновники. Они обещают высокие призовые за хорошие выступления для прославления на международной арене. Для некоторых государств – это единственный шанс выделиться, когда в других отраслях пропасть.

Примером может служить пусть и шутливое, но выступление президента Украины Владимира Зеленского, который в недавнем новогоднем поздравлении не обошел тему футбола:

"А как мы болели за нашу сборную по футболу Евро! Она объединила нас всех и сделала счастливыми наших производителей успокоительного. Украина – среди топ-8 лучших в Европе. И это звучит круто! И в 1/4 финала мы проиграли Англии. Проиграли только потому, что наши ребята не хотели испортить отношения Украины со стратегическим партнером"

"Стратегическим партнером"… Но ведь "футбол – вне политики", не правда ли?

А как сильно борются за проведение ЧМ или ЧЕ страны? Приглашение миллионов богатых туристов одновременно (и еще много-много плюсов) – это же такая заманчивая возможность, от которой очень трудно отказаться. И, конечно, часто выбор места проведения того или иного турнира проходит далеко не честным путем.

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Футбол уже давно из игры для бедных превратился в полноценную отрасль мировой экономики с многомиллиардным оборотом. Лига чемпионов, Лига Европы и те же упомянутые ЧМ и ЧЕ имеют постоянных спонсоров. Но эти спонсоры не только вливают свои деньги в турниры, но и оказывают политическое влияние.

Несмотря на военную агрессию РФ, УЕФА продолжает рекламировать Gazprom. Деньги же не пахнут. Более того, УЕФА использует такие связи для продвижения только своих идей. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung отмечало, что лондонский "Челси" вышел из Суперлиги из-за влияния Кремля на российского олигарха Абрамовича, владельца клуба. Нельзя, чтобы подданный шел против турнира, который финансирует его господин. Или и это не политика?

Если уже вспомнили военное вторжение на Востоке Украины, то стоит и вспомнить наших украинских ультрас, которые стали одними из первых добровольцев и пошли воевать против одной из сильнейших армий мира – России. Тогда именно футбольные клубы стали объединяющим элементом людей, которые отдавали жизнь за родную для них территорию.

ultras.org.ua/Автор неизвестен

Также в мировой истории были баталии, напрямую связанные с футболом. Один из главных примеров – "Футбольная война" 1969-го года между Сальвадором и Гондурасом. Тогда СМИ сообщали, что конфликт вспыхнул из-за отборочного матча на Чемпионат мира как раз между двумя сборными. Сальвадор и Гондурас трижды должны были сыграть между собой в борьбе за путевку на Мундиаль-1970, однако это противостояние стало вершиной эмоционального столба, переросшего в войну.

Конечно, в фундаменте конфликта стояли экономические и геополитические причины, однако именно поединки, особенно действия болельщиков во время них, привели к началу военных действий. Во время первых двух матчей были стычки между фанатами, которые приводили даже к смерти. Больше всего страдали именно сальвадорцы, которые в конце концов и пошли военным наступлением на Гондурас 14 июля. За шесть дней войны погибли более двух тысяч человек и преимущественно это были мирные жители. Кто выиграл? Проиграли обе стороны: население обеих стран должно было бежать, а экономики Сальвадора и Гондураса упали в глубокий кризис. Как видим, оставить политику за пределами спортивной арены не удалось.

Есть и более современный вариант "Футбольной войны". Случился он в 1990 году в столице Хорватии. Опять же, к тому времени по разным причинам ситуация была накалена до предела, однако именно футбольный матч 13 мая того года положил начало Югославской войне. Тогда встретились в Загребе клубы, которые ненавидили друг друга не только по-футбольному: местное "Динамо" и белградская "Црвена Звезда". Фанатские движения обоих коллективов словно заранее уже готовились к войне: обе стороны были очень мощными, многочисленными, конфликтными и готовыми ринуться в бой в любую секунду. Многие современные представители так называемых "жестких" в сравнении с теми фанатами – это смешной аналог с пластиковым стаканом пива в руках.

История, как Звонимир Бобан разнимал ультрас, защищал своих и сражался с полицейскими уже стала легендарной. Схватка на футбольном поле стала символом борьбы с белградским режимом, и этот символ стал одним из успешных факторов независимости Хорватии.

chas.cv.ua/Автор неизвестен

Или держите не футбольную историю, когда политика определила ход спортивного соревнования. 6 декабря 1956 года. Олимпиада в Мельбурне, которая проходит на фоне подавления Венгерского восстания войсками СССР. По иронии судьбы на турнире по водному поло встречаются сборные Венгрии и Советского Союза. Венгры, переполненные желанием мести, создали, мягко говоря, очень некомфортные условия для советских спортсменов. В какой-то момент Валентин Прокопов нанес удар Эрвину Задору и рассек ему кожу над глазом. Венгр вылез из байсейна с окровавленным лицом, после чего весь зал разразился негодованием. В ситуацию даже пришлось вмешиваться полиции. Вопрос: почему венгры не сыграли против советов с мыслью, что "спорт вне политики"? Может, потому, что на Родине погибли около трех тысяч их соотечественников?

Фото - Getty Images

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Давайте отправимся на Дальний Восток – именно там состоялась последняя на данный момент летняя Олимпиада (в Японии) и запланирована следующая зимняя (в Китае). Опять же: международное соревнование, где страны между собой меряются всем, чем могут, чтобы выступить лучше. И здесь тоже финансовая сторона важна.

Призовые за медали – это не основная ли форма мотивации спортсменов. Интересно, что одни из лидерских позиций по суммам занимают страны постсоветского пространства. Украина выплачивает своим спортсменам за золото 125 тысяч долларов. Посреди остальных представителей бывшего СССР цены таковы:

Грузия – 318 тысяч долларов;

Казахстан – 250 тысяч;

Азербайджан – 248 тысяч долларов;

Узбекистан – 200 тысяч долларов;

Молдова – 166 тысяч долларов;

Беларусь – 150 тысяч долларов.

В РФ пошли хитрым путём. На Олимпиаде в Сочи 2014 года за золото выплачивали в российской валюте 4 миллиона рублей. В долларах эта сумма составляла около 115 тысяч. В то же время в 2020 году были те же 4 миллиона рублей, однако из-за падения национальной валюты в долларах эта сумма равна уже 54 тысячам. Также Россия выплачивает пожизненную стипендию каждый месяц 52 тысячи рублей – в целом по сегодняшнему курсу примерно 8 тысяч долларов в год.

К примеру приведем призовые за золото в других странах:

(1) США – 37.5 тысяч $;

(3) Япония – 45.2 тысяч $;

(6) Австралия – 15.1 тысяч $;

(8) Франция – 65 тысяч $;

(9) Германия – 22 тысячи $;

(10) Италия – 212.4 тысяч $.

Все эти государства представляют первую десятку общего зачета Олимпиады в Токио (в кавычках указана их итоговая позиция). Лишь итальянцы отличились своей щедростью, также довольно много платит и Франция, а вот для других – это чисто символические выплаты.

Еще со времен Советского союза идет такая мода, что нужно за счет спортсменов рекомендовать себя на международной арене – поэтому и такие призовые. Также это стало причиной употребления допинга российскими спортсменами, за что теперь на олимпиадах выступает "Олимпийский комитет России", а не сборная России. Жульничество вписывается в российскую логику: большее количество медалей, более высокое место в общем рейтинге, величие державы для собственного народа. Зачем тогда переживать по поводу внутриполитических проблем?

Но с СССР-ровским синдромом поощрение спортсменов для признания на международном уровне все ясно. Главное – это то, что не только постсоветские страны, а и все остальные в мире платят из государственного бюджета за то, чтобы их команда была в списке выше других. Что это, если не политика?

Также стоит вспомнить о скандале, произошедшем как раз на Олимпиаде в прошлом году: украинская бронзовая призерка Ярослава Магучих обнималась и радовалась победе вместе с российской чемпионкой Марией Ласицкене. Все бы ничего, если бы обе (пусть и формально) не представляли вооруженные силы враждующих сейчас государств. Ну, и как мировое общество может серьезно воспринимать войну в Украине, если ее официальная представительница перед сотнями камер "любится" с официальным представителем врага? Да никак.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Michael Steele

Перед зимней олимпиадой в Пекине министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заранее попытался уберечься от таких казусов:

"Все спортсмены знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не в первый раз встречались со спортсменами и это обсуждали"

И не забывайте, что все победители слышат гимн своего государства и стоят рядом со своими флагами.

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Вернемся к футболу, а точнее – к лимиту на легионеров. Очень распространена проблема, особенно для "Шахтера", который хочет натурализовать уже третьего бразильца за последние несколько лет - Алана Патрика. Кстати, если в УПЛ еще пока нормальная квота на легионеров (на поле должны находиться хотя бы четыре украинца), то в ПФЛ – сплошной ужас для харьковского "Металлиста" (всего три легионера в игре).

Фото: ФК Шахтер Донецк

Зачем вообще лимит? Для того чтобы в украинском чемпионате играли именно украинские игроки, которые в дальнейшем будут бороться за выступления в "сине-желтых" футболках. Все логично: чем больше наших футболистов, тем больше игровой практики для них, тем (теоретически) должна быть сильнее сборная. А сборная выступает на международной арене под государственным флагом, сражаясь за признание в мире. Да, да, чтобы потом "проигрывать стратегическим партнерам". Невероятное совпадение. Или все-таки не совпадение?

Да и не только в Украине это существует. В той же России есть, но оставим ее в покое. Вспомним проблемы Шевченко (пусть и недолгие) в "Дженоа", когда он бы смог приобрести себе знакомых ему украинских футболистов, однако в команде был уже почти исчерпан лимит на трансферы игроков с паспортом не европейского союза. Опять же политика, но в несколько больших географических масштабах.

В целом такая практика лимита на 2019 год применялась в 75% национальных чемпионатов. В том числе определенные ограничения действуют в Англии и Германии. В частности, в заявке команды в АПЛ должно быть восемь игроков из 25, воспитанных в английских или валлийских клубах. А вот в список на сезон команд Бундеслиги должно входить сразу 12 немецких игроков.

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Да, не нужно забывать о бизнес-составляющей футбола. АПЛ печется за то, чтобы новички были качественными, чтобы не падал уровень клубов, а соответственно, чтобы не было уменьшения заработков лиги. Постепенно в европейском футболе схема с количеством легионеров исчерпывает себя, и чемпионаты становятся более интернациональными. Со временем эта проблема немного снизит свое влияние на клубы. Правда, Украине до этого далеко. Футбол, да и вообще спорт у нас, по мнению властей, нацелен на признание.

"Футбол вне политики" - это когда нет международных соревнований типа Евро или Мундиаля. Если между собой борются страны, то это соревнование обязательно имеет политический подтекст. И странно с этим спорить. Еврокубки – вот альтернатива. Казалось бы, что и "Челси", и "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" представляют Англию, но только географически. В общем, они работают на свое признание и собственные достижения – трудно здесь усмотреть политику.

Но даже среди клубов можно найти ее - политику. В мае 2021-го футболисты "Манчестер Юнайтед" Поль Погба и Амад Диалло после матча против "Фулхэма" в АПЛ вынесли на поле флаг Палестины , поддерживая ее независимость.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Автор - Laurence Griffiths

Но, наверное, и не стоит вспоминать футболистов, которые после победы в турнирах выходят на награждение с флагами своих стран.

Как итог можно отметить, что спорт – это НЕ политика. Однако обязательно в нем есть политический подтекст, который ВСЕГДА будет с ним. К сожалению, хоть какая-то часть политики есть едва ли не в каждой области нашей жизни. Спорт – не исключение…