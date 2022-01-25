Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Диалло уже интересовались Ман Сити и клубы Германии. Это будет топ-игрок
Главное, не останавливаться в развитии
Фото: fcdynamo.com/ Автор - А. Лукацкий
Президент "
"Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: "Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт.
И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из "Манчестер Сити" звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам", - сказал Суркис.
Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе нынешнего года, но на данный момент за первую команду киевлян пока не заигран.
На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).
Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.
Популярное сейчас
- Динамо - Реал Мурсия: смотреть онлайн, видеотрансляция
- "Охрана не спасет твою жизнь. Цыган, тебе конец". Фанаты Фиорентины – о переходе лидера в Ювентус
- Приход воспитанников Динамо и слухи о Скрипнике. Как Заря проводит зиму
- Зозуля - Мораесу: Как на Евро поехать, так он украинец, а как война, так он бразилец
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса