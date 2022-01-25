Суркис: Диалло уже интересовались Ман Сити и клубы Германии. Это будет топ-игрок

Президент " Динамо " Киев Игорь Суркис высказался о перспективах вингера команды U-19 Самба Диалло.

"Диалло? Я дружу с его агентом. Когда мы его брали, он, приличнейший человек, сказал: "Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт. И уже не так просто было заключать с ним 5-летний контракт. И из "Манчестер Сити" звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но этот футболист, если он будет так прогрессировать, это будет топ. Гарантирую вам", - сказал Суркис.

Напомним, что Самба перешел в "Динамо" в августе нынешнего года, но на данный момент за первую команду киевлян пока не заигран.

На данный момент в чемпионате Украины среди юношеских команд сенегалец является лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей (в 13 проведенных матчах).

Также Диалло среди самых результативных и в Юношеской Лиге УЕФА, где у него пять голов.