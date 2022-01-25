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Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину

Премьер-лига
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(2 голосов)

Судя по всему, Супряга никуда не уйдет из Динамо

Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину

Олександр Приходько

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о форварде Владиславе Супряге, который так и не перешел в какой-либо итальянский клуб.

- Почему не отпустили Супрягу? Так понимаю, были переговоры.

– Не надо ничего объяснять. Все все и так знают. За Супрягу я заплатил 5 млн. Сначала это был футболист в "Динамо", правами которого владели мы и "Днепр-1". В случае продажи, я должен был уплатить "Днепру-1" 5 млн и прибыль поделить пополам.

В какой-то определенный момент "Днепр-1" не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент "Сампдории" говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: "Я подумал, могу дать только половину". Это себя не уважать.

Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в "Динамо".

Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в "Динамо". Пускай проявляет себя.

- Какая цифра вас устроит?

– Я не хочу обсуждать цифры. Вы же не покупаете. Для чего мне с вами обсуждать?

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (4)
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Будєм разбіратся (Київ)
25.01.2022 в 23:07
На вихідних президент Сампи подивився не нарізку від агентів а пару матчів УПЛ з Супрягою
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тутти-10 (Сумська область)
25.01.2022 в 23:00
Короче факс працює наізмор
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Savage0059 (Kyiv)
25.01.2022 в 22:54
А не занадто вже 2-й рік штампувати бред про цього недогравця?! Гарік, схаменися! Люди тут розумніші ніж ти, довбень!
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avatar
alex.belogubko (одесса)
25.01.2022 в 22:14
Суркис отдай Шкурина-Супрягу в ЧО это лучше чем сидеть на скамейке --там они у ГРИ заиграют или вы боитесь
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