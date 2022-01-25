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Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину
Судя по всему, Супряга никуда не уйдет из Динамо
Олександр Приходько
Президент "
- Почему не отпустили Супрягу? Так понимаю, были переговоры.
– Не надо ничего объяснять. Все все и так знают. За Супрягу я заплатил 5 млн. Сначала это был футболист в "Динамо", правами которого владели мы и "Днепр-1". В случае продажи, я должен был уплатить "Днепру-1" 5 млн и прибыль поделить пополам.
В какой-то определенный момент "Днепр-1" не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент "Сампдории" говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: "Я подумал, могу дать только половину". Это себя не уважать.
Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в "Динамо".
Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в "Динамо". Пускай проявляет себя.
- Какая цифра вас устроит?
– Я не хочу обсуждать цифры. Вы же не покупаете. Для чего мне с вами обсуждать?
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