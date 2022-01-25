Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину

Президент " Динамо " Игорь Суркис высказался о форварде Владиславе Супряге, который так и не перешел в какой-либо итальянский клуб.

- Почему не отпустили Супрягу? Так понимаю, были переговоры.

– Не надо ничего объяснять. Все все и так знают. За Супрягу я заплатил 5 млн. Сначала это был футболист в "Динамо", правами которого владели мы и "Днепр-1". В случае продажи, я должен был уплатить "Днепру-1" 5 млн и прибыль поделить пополам.

В какой-то определенный момент "Днепр-1" не захотел. Я выкупил Супрягу. Президент "Сампдории" говорил лично со мной. В пятницу он давал одни условия. В понедельник он позвонил: "Я подумал, могу дать только половину". Это себя не уважать.

Я объяснил это Супряге. Такой шанс, который ему предоставлял Луческу, по-моему, из молодых не получал никто. Слава богу, сейчас сбросил вес, подготовился. Если он видит себя в каком-то серьезном чемпионате – ему надо проявить себя сегодня в "Динамо".

Если будет по нему предложение, которое меня устроит. Меня – я подчеркиваю. Супрягу сюда никто не тянул, не заставлял. Он изъявил желание играть в "Динамо". Пускай проявляет себя.

- Какая цифра вас устроит?

– Я не хочу обсуждать цифры. Вы же не покупаете. Для чего мне с вами обсуждать?