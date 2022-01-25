Официально: Черноморец подписал Ореста Кузыка

Одесский " Черноморец " объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником Орестом Кузыком.

Соглашение сторон рассчитано на два года.

Футболист отправился с командой на турецкий сбор, где уже отметился забитым голом в одном из контрольных матчей.

Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе "моряков" играл арендованный у киевского "Динамо" Денис Кузык).

До "Черноморца" Кузык играл в "Рухе".

Отметим, что Орест – воспитанник "Карпат" и киевского "Динамо". Также поиграл в "Говерле", "Стали", "Днепре-1", "Десне", греческой "Янине" и кипрском "Пафосе".