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Официально: Черноморец подписал Ореста Кузыка

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Теперь в команде два Кузыка

Официально: Черноморец подписал Ореста Кузыка

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Одесский "Черноморец" объявил о подписании контракта с 26-летним полузащитником Орестом Кузыком.

Соглашение сторон рассчитано на два года.

Футболист отправился с командой на турецкий сбор, где уже отметился забитым голом в одном из контрольных матчей.

Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе "моряков" играл арендованный у киевского "Динамо" Денис Кузык).

До "Черноморца" Кузык играл в "Рухе".

Отметим, что Орест – воспитанник "Карпат" и киевского "Динамо". Также поиграл в "Говерле", "Стали", "Днепре-1", "Десне", греческой "Янине" и кипрском "Пафосе".

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В статье: Черноморец (Одесса) Орест Кузык
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
25.01.2022 в 22:34
заменит Авагимяна --ГРИ попробуйте подписать Шкурина --Мирча его не хочет --есть бывшие свободные игроки из ЧО--Ковбаса-Яловенко-Лиховидько и кажеться Янаков
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