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Официально: Черноморец подписал Ореста Кузыка
Теперь в команде два Кузыка
instagram.com/chernomoretsfc
Одесский "
Соглашение сторон рассчитано на два года.
Футболист отправился с командой на турецкий сбор, где уже отметился забитым голом в одном из контрольных матчей.
Таким образом, в одесской команде теперь двое футболистов с этой фамилией (в осенней части чемпионата в составе "моряков" играл арендованный у киевского "Динамо" Денис Кузык).
До "Черноморца" Кузык играл в "Рухе".
Отметим, что Орест – воспитанник "Карпат" и киевского "Динамо". Также поиграл в "Говерле", "Стали", "Днепре-1", "Десне", греческой "Янине" и кипрском "Пафосе".
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