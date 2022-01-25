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Шевчук: Проблема Вереса в том, что клуб не имеет своих воспитанников
Клуб намерен работать на перспективу
Фото: НК Верес
Спортивный директор "
"Мы реально оцениваем свой уровень. Большая благодарность главному тренеру "Вереса" Юрию Николаевичу Вирту, его тренерскому штабу и игрокам. Команда после первой части сезона УПЛ находится на 9 месте - это отличная работа для первого сезона в элите. Руководство клуба и тренерский штаб приняли решение сделать точечные усиления. Акцент на качество, а не на количество.
У нас есть проблема в том, что клуб не имеет своих воспитанников. Мы ведем активную работу с командой Ю-19 и ДЮСШ города Ровно. Без молодежи нет будущего у команды", — сказал Шевчук.
Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.
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