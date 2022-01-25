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Шевчук: Проблема Вереса в том, что клуб не имеет своих воспитанников

Премьер-лига
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Клуб намерен работать на перспективу

Шевчук: Проблема Вереса в том, что клуб не имеет своих воспитанников

Фото: НК Верес

Новина українською

Спортивный директор "Вереса" Вячеслав Шевчук подвел итоги первой части сезона для команды в УПЛ, а также поделился дальнейшими планами клуба.

"Мы реально оцениваем свой уровень. Большая благодарность главному тренеру "Вереса" Юрию Николаевичу Вирту, его тренерскому штабу и игрокам. Команда после первой части сезона УПЛ находится на 9 месте - это отличная работа для первого сезона в элите. Руководство клуба и тренерский штаб приняли решение сделать точечные усиления. Акцент на качество, а не на количество.

У нас есть проблема в том, что клуб не имеет своих воспитанников. Мы ведем активную работу с командой Ю-19 и ДЮСШ города Ровно. Без молодежи нет будущего у команды", — сказал Шевчук.

Напомним, что первую часть сезона в УПЛ ровенский клуб завершил на 9 месте в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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В статье: Вячеслав Шевчук Верес (Ровно)
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Источник:
ТК Футбол

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