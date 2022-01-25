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Бордо будет иметь право выкупа Игнатенко за 2-3 млн евро

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек Шахтера все-таки переезжает во Францию

Бордо будет иметь право выкупа Игнатенко за 2-3 млн евро

shakhtar.com

Новина українською

Европейские источники подтверждают аренду французским "Бордо" хавбека "Шахтера" Даниила Игнатенко.

Как сообщает португальский журналист Педро Сепульведа, аренда будет рассчитана до конца сезона.

Также у французского клуба будет возможность выкупить футболиста за 2-3 млн евро в конце сезона, когда срок аренды истечет.

Напомним, что Игнатенко с октября 2020-го играл в аренде за "Днепр-1", при этом, днепровский клуб хотел выкупить контракт игрока.

Transfermarkt оценил центрхава в 700 тысяч евро. В этом сезоне УПЛ забил 3 гола в 14 матчах.

"Бордо" в нынешнем сезоне борется за выживание и на данный момент занимает 17-е место в французской Лиге 1.

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В статье: Шахтер (Донецк) Бордо СК Днепр-1 Даниил Игнатенко
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.01.2022 в 23:21
Молодец пацан! Удачи ему!
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