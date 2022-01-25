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Бордо будет иметь право выкупа Игнатенко за 2-3 млн евро
Хавбек Шахтера все-таки переезжает во Францию
shakhtar.com
Европейские источники подтверждают аренду французским "
Как сообщает португальский журналист Педро Сепульведа, аренда будет рассчитана до конца сезона.
Также у французского клуба будет возможность выкупить футболиста за 2-3 млн евро в конце сезона, когда срок аренды истечет.
Напомним, что Игнатенко с октября 2020-го играл в аренде за "Днепр-1", при этом,
Transfermarkt оценил центрхава в 700 тысяч евро. В этом сезоне УПЛ забил 3 гола в 14 матчах.
"Бордо" в нынешнем сезоне борется за выживание и на данный момент занимает 17-е место в французской Лиге 1.
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