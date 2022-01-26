Суркис: Это грабеж. Только враги могли убрать турнир U-21

Президент " Динамо " Игорь Суркис в эфире канала "Бомбардир" высказал свое неудовольствие ликвидацией чемпионата U-21 в Украине.

"Плеяда футболистов, отданная в Одессу, меня обвинили, что я сделал фарм-клуб. Ну это просто... Там был президент в "Черноморце", сейчас новые владельцы, я им объяснял уже.

Пришел ко мне Мороз, ему предложили работу. Говорит: "Могу пойти работать. У нас нет футболистов. Пойду к президенту "Динамо" и попрошу у него, даст ли он мне людей, на которых могу опереться и которых я знаю".

Я спросил у Мистера: "Вы будете использовать этих футболистов?" Он говорит: "Им надо какое-то время поиграть". Ванат забил больше 100 мячей за три сезона. Да, ему надо поиграть. Но учитывая, что в нашем футболе, буду мягко говорить, только враги могли такое сделать – убрать турнир U-21.

Только не понимаю – для чего? Федерации футбола надо, чтобы росли футболисты, работали все молодежные сборные на первую команду. Сборная Петракова выиграла чемпионат мира U-20. В ней играли все футболисты, которые выступали в турнире U-21. Все. Подчеркиваю – они не играли в U-19.

Хотя Супряге на тот момент было 18 лет, Попову – тоже. Он взял этих футболистов, знает их с детства. Но они играли в U-21. Они оббились мужиками. Играть 17-летним пацанам с 19-летними легче, чем играть 19-летним ребятам в U-21. Организм окончательно формируется в 20-21 год.

По отношению к футболу, убрать этот турнир – грабеж.

Привожу пример. Сижу, щелкаю телевизор, смотрю – "Ман Сити" играет с "МЮ". Надел очки, присмотрелся – U-23. Начинаю смотреть, в первом тайме 3:0 вел "Ман Сити". У меня сразу сложилось впечатление, что они любую нашу команду УПЛ вынесут. Интенсивность игры, бегут, мощные, борются.

Думаю: "Ну, U-23, ребята где-то после травм, наверное". Смотрю – вся команда из 18-19-летних. Но играет в футбол. Ярмоленко в "Вест Хэме" же играл за U-23.

Сделайте возможность, чтобы эти футболисты, они же вам пригодятся. Мы не просто так школу открыли, а для того, чтобы они становились настоящими футболистами. В комитете сборных сидят заслуженные великие люди. Перечислять надо? Будем перечислять – Блохин, Беланов, Протасов, Демьяненко, Михайличенко. Ну подскажите руководству, что этого делать нельзя.

У нас будет 3-4 года пропасти. Объясню. Вот сегодня в "Черноморец" пришел новый тренер – опытный, грамотный. Он сразу сказал, что вот этих 6 футболистов берет на первый сбор, а остальных отправит. Мы отдали в "Александрию", "Зарю".

Геллер платить деньги за них не хочет. А я знаю, что Скорко будет талант. Через 2-3 года это будет защитник для сборной Украины. Он говорит 50 на 50. То есть, я воспитал и ему отдал 50% прав. А потом если захочу его себе забрать – должен буду платить деньги. Вообще это мыслимо?

Геллер любит футбол, все прекрасно понимает. Он хочет создать команду не из арендованных футболистов, а которые принадлежат ему. У нас хорошие нормальные отношения. Я пошел на это. Потому что дал возможность Тлумаку, Скорко, Булеце (он в аренде, мы на него рассчитываем) проявлять себя, играть в футбол. А меня как ограбили.

Забрали турнир, в котором ребята из первой команды могли играть, кто не попадает в основной состав. Могли сыграть по тайму, могли восстановиться после травмы.

Говорил с Бурдой. Ему Мистер говорит: "Надо поиграть". Он идет играть за U-19. Он говорит: "А как можно там восстановиться и получить игровые кондиции, если ваша 19-летняя команда все время на половине соперника? А я центральный защитник". Только матчи с "Шахтером" и "Рухом" позволяют обороняться и прочее.

Это плюс украинскому футболу?" – сказал Суркис.