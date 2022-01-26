Колос отправил легионера в аренду в Финляндию

Полузащитник "Колоса" Альваро Нгамба проведет ближайший год в аренде, сообщает пресс-служба ковалевцев.

23-летний камерунец переезжает в Финляндию, где будет выступать за местный футбольный клуб "Мариегамн".

Напомним, Нгамба присоединился к "Колосу" в январе 2021 года. До этого в Украине он также защищал цвета хмельницкого "Подолья". В нынешнем сезоне он провел 4 матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "Колосом" рассчитан до конца 2023 года.