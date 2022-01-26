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Колос отправил легионера в аренду в Финляндию
Камерунец отправляется в Финляндию
Полузащитник "Колоса" Альваро Нгамба проведет ближайший год в аренде, сообщает пресс-служба ковалевцев.
23-летний камерунец переезжает в Финляндию, где будет выступать за местный футбольный клуб "Мариегамн".
Напомним, Нгамба присоединился к "Колосу" в январе 2021 года. До этого в Украине он также защищал цвета хмельницкого "Подолья". В нынешнем сезоне он провел 4 матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "Колосом" рассчитан до конца 2023 года.
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Источник:ФК Колос
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