  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос отправил легионера в аренду в Финляндию
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос отправил легионера в аренду в Финляндию

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Камерунец отправляется в Финляндию

Колос отправил легионера в аренду в Финляндию

Новина українською

Полузащитник "Колоса" Альваро Нгамба проведет ближайший год в аренде, сообщает пресс-служба ковалевцев.

23-летний камерунец переезжает в Финляндию, где будет выступать за местный футбольный клуб "Мариегамн".

Напомним, Нгамба присоединился к "Колосу" в январе 2021 года. До этого в Украине он также защищал цвета хмельницкого "Подолья". В нынешнем сезоне он провел 4 матча, результативными действиями не отмечался. Его контракт с "Колосом" рассчитан до конца 2023 года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка) ФК Мариехамн Альваро Нгамба
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Колос

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...