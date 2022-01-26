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Украинский вратарь находится на просмотре в казахстанском клубе
Опытный голкипер может продолжить карьеру в Казахстане
Фото: ФК Олимпик Донецк
Опытный украинский вратарь Константин Махновский после расторжения контракта с "ВПК-Агро" может продолжить карьеру в Казахстане. Сейчас 33-летний воспитанник академии киевского "Динамо" находится в Турции, где проходит сборы с "Акжайыком", пишет Meta-ratings.com.ua.
Напомним, главным тренером уральской команды работает украинский специалист Владимир Мазяр, а за подготовку вратарей в "Акжайыке" отвечает его соотечественник Геннадий Жилкин.
В нынешнем сезоне Махновский провел 12 матчей за "ВПК-Агро" в Первой лиге и 2 — в Кубке Украины.
Прежде голкипер выступал также за польские ЛКС и "Легию", играл на родине за "Оболонь", "Севастополь", "Сумы", "Десну" и "Олимпик", в Азербайджане за "Ряван" и в Латвии за "Вентспилс".
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