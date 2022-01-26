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Защитник Мариуполя: Хотим исправить ошибки прошлого
Алексей Быков в ожидании хорошей работы
Фото: ФК Мариуполь
Защитник "Мариуполя" Алексей Быков поделился своими ожиданиями от будущих сборов в Турции.
"Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме.
Интересный матч нас ждет с "Астаной". На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность", - сказал Быков.
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Источник:Футбол NEWS
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