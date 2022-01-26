Защитник Мариуполя: Хотим исправить ошибки прошлого

Защитник "Мариуполя" Алексей Быков поделился своими ожиданиями от будущих сборов в Турции.

"Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме.

Интересный матч нас ждет с "Астаной". На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность", - сказал Быков.