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Защитник Мариуполя: Хотим исправить ошибки прошлого

Премьер-лига
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Алексей Быков в ожидании хорошей работы

Защитник Мариуполя: Хотим исправить ошибки прошлого

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Алексей Быков поделился своими ожиданиями от будущих сборов в Турции.

"Отправляемся в Турцию на месяц. Ожидаю, что мы хорошо подготовимся к продолжению сезона. Мы должны исправить все ошибки прошлого. В первую очередь, нам нужно подготовить себя, чтобы быть в хорошей форме.

Интересный матч нас ждет с "Астаной". На сборах каждый хочет показать себя и доказать свою профпригодность", - сказал Быков.

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В статье: ФК Мариуполь Алексей Быков
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Источник:
Футбол NEWS

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