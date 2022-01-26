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Максимов: Новичка Бацулу пока видел только по телевизору

Премьер-лига
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Наставник "Ворсклы" рассказал о кадровой ситуации

Максимов: Новичка Бацулу пока видел только по телевизору

фото - ФК Ворскла (Полтава)

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Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ, а также кадровой ситуации.

- На первой половине сбора будем делать акцент на общей физической подготовке. Вторая будет предсоревновательной. На этот период у нас запланировано четыре игры. Будем наигрывать основной состав.

К нам присоединился Бацула и после травмы стал тренироваться Венсан Тилль. Больше изменений в составе нет.

- Где вы видите Бацулу в своей команде?

- Пока видел его только по телевизору. Он сейчас травмирован. Три недели будет восстанавливаться.

- Радует ли вас восстановление Тилля?

- Он пока может только выполнять пробежки. Игрок долго лечился после травмы. Мы на него надеемся.

- Кто еще травмирован в команде?

- Степанюк будет после серьезной операции восстанавливаться еще полтора месяца. Скляр девять недель уже как проходит реабилитацию. Нужно подождать еще три. Начал делать пробежки, — сказал Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
Футбол NEWS

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