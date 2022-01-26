Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Максимов: Новичка Бацулу пока видел только по телевизору
Наставник "Ворсклы" рассказал о кадровой ситуации
фото - ФК Ворскла (Полтава)
Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов рассказал о подготовке команды ко второй части сезона УПЛ, а также кадровой ситуации.
- На первой половине сбора будем делать акцент на общей физической подготовке. Вторая будет предсоревновательной. На этот период у нас запланировано четыре игры. Будем наигрывать основной состав.
К нам присоединился Бацула и после травмы стал тренироваться Венсан Тилль. Больше изменений в составе нет.
- Где вы видите Бацулу в своей команде?
- Пока видел его только по телевизору. Он сейчас травмирован. Три недели будет восстанавливаться.
- Радует ли вас восстановление Тилля?
- Он пока может только выполнять пробежки. Игрок долго лечился после травмы. Мы на него надеемся.
- Кто еще травмирован в команде?
- Степанюк будет после серьезной операции восстанавливаться еще полтора месяца. Скляр девять недель уже как проходит реабилитацию. Нужно подождать еще три. Начал делать пробежки, — сказал Максимов.
Популярное сейчас
- Сабо: Если Шевченко здравомыслящий человек, то в сборную Польши он не пойдет
- Суркис: Это грабеж. Только враги могли убрать турнир U-21
- Суркис: В пятницу президент Сампдории давал за Супрягу одни условия, а в понедельник - только половину
- Динамо снова разгромно побеждает на сборах в Испании
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду