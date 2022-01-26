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Экс-хавбек Мариуполя вернулся в Ингулец
Ранее игрок уже выступал за петровский клуб
Фото: chernomorets.odessa.ua
Полузащитник Владислав Клименко вернулся в "Ингулец", информирует Footboom.com.
27-летний хавбек уже подписал контракт с петровским клубом. Детали сделки неизвестны.
С лета прошлого года Клименко играл за "Мариуполь", который покинул в январе. С начала сезона футболист сыграл шесть матчей и забил один гол. Стоит отметить, что украинец уже играл за "Ингулец" с 2017 по 2020 годы, суммарно проведя 92 поединка и забив 8 голов.
Напомним, ранее Клименко также защищал цвета "Черноморца".
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