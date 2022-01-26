Бартулович: Можно сказать, что чувствую себя украинцем

Младен Бартулович - хорват, который почти половину своей жизни провел в Украине. Более того, 95% своей профессиональной карьеры он играл в украинских клубах: "Днепре", "Арсенале", "Карпатах", "Кривбассе", "Ворскле", "Волыни" и "Ингульце". Собственно, в составе петровцев он и остался, чтобы начать тренерскую карьеру. Но Младен все еще находится статусе футболиста, ведь тренерский контракт до сих пор не подписан.

"Получил возможность развиваться в другом амплуа"

- Почему решили завершить карьеру футболиста и начать тренерский путь?

- Поступило такое предложение еще в октябре. Я обдумал всю ситуацию и принял такое решение: окончить и перейти на другую должность, а также получить возможность развиваться в другом амплуа.

- У "Ингульцы" есть перспективы для тренерского роста?

- Конечно, есть. Работал два года с Сергеем Дмитриевичем (Лавриненко - прим.) как футболист. Понял, что многому можно научиться у него и возле него стать хорошим тренером - я думаю, это очень хорошая возможность для моего роста, как наставника.

- Чем особенный Сергей Лавриненко, как тренер?

- Его можно выделить своим уникальным подходом к игре и футболистам. Много есть плюсов у него, которые можно взять себе. Мне очень нравилось работать под его руководством в статусе футболиста. Теперь устраивает работать и как тренер: мы многое обсуждаем и вместе принимаем решение.

- В тренерский штаб вошел еще Шуст. Есть ли у вас иерархия среди ассистентов тренера?

- Бодя отвечает за вратарей и мы туда не лезем. Главным является Сергей Дмитриевич, а мы с другими помощниками имеем равноценное право голоса и работаем вместе во всеобщее благо команды. Нет у нас такого, что кто-то там ниже или выше. Все вместе принимаем решение и обсуждаем все вопросы.

- На какой срок у Вас контракт с "Ингульцем"?

- Сейчас как раз мы обсуждаем этот вопрос. Так как действующий контракт футболиста нужно расторгнуть и подписать новый - тренерский. Сейчас идет обсуждение.

- Где откопали недавние трансферы для клуба ?

- Это наша совместная работа вместе с человеком, занимающимся скаутингом в клубе - он предлагает нам много вариантов. В том числе и этих футболисты он нам предложил. Мы их просмотрели и приняли решение, что это хорошие игроки, которые могут усилить нашу команду. Они и уже делают это на тренировках, ведь уже занимаются вместе с другими.

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- Языковой барьер есть у иностранцев?

- Ребята общаются по-английски хорошо. Это уже оставили на меня, потому что я в тренерском штабе исполняю роль переводчика. С этим нет проблем - все ясно можем им донести. За это отвечаю я.

- Лавриненко знает английский язык?

- Немного знает, тоже старается учить и Лупашко тоже учит. Бодя Шуст тоже может по-английски поговорить. Наш тренерский штаб развивается, не стоит на месте. Потому что мы понимаем, что количество легионеров в команде растет.

- Президент команды Александр Поворознюк отметил, что еще придут яркие футболисты. Известно, кто это будет?

- Еще достаточно времени найти хороших футболистов и мы работаем над этим. Я думаю, что уже ближе к началу чемпионата вы будете знать более подробно о наших новичках, которых мы подпишем. Возможно приглашение и украинцев, и легионеров.

- Какие перед командой стоят задачи на вторую часть сезона?

- Первая задача - остаться в Премьер-лиге и стабилизировать состав. А дальше развиваться, как клуб. От нас, тренерского штаба, это тоже многое зависит.

- Сейчас "Ингулец" расположился на 13 месте в УПЛ. Команда там, где она должна быть?

- Я считаю, что у нас могло быть больше очков. Но так ситуация сложилась, что было несколько провальных матчей в первом круге. Из-за этого мы оказались на таком месте в таблице. Я думаю, что ничего не потеряно и все впереди. Дальше будет напряженная борьба во втором круге, которая будет очень интересна всем.

- Чего не хватило "Ингульцу", чтобы бороться за более высокие места в первой части чемпионата?

- Я думаю, что в некоторых играх не хватило везения, когда мы создавали хорошие моменты и не реализовывали их. Также нам залетало много таких невероятных голов, но это футбол. Я думаю, что мы исправим эту ситуацию во втором круге.

- Зимние тренировки в Украине - это ужас? Травмоопасно для футболистов.

- Мы провели 10-дневный сбор на базе. У нас есть хорошее, качественное искусственное поле. Слава Богу, обошлось без серьезных травм, и мы можем спокойно лететь на сборы. У нас сейчас будет два дня выходных, а потом мы отправляемся в Турцию. Там мы уже проведем остаток сборов, где мы сможем хорошо подготовиться к первой официальной игре. Будет также просмотр нескольких новичков.

- "Ингулец" проведет на сборах матч с вашей бывшей командой - польским "Медзем". Это Вы организовали спарринг?

- Нет, я не имею к этому отношению. Однако я знал, что они будут размещаться в одном отеле с нами. В принципе, каждый год многие польские и болгарские команды живут с нами. Спаринг с "Медзем" - качественный матч, в котором можно проверить свой е силы. Но если бы нужно было договориться за товарищескую встречу, то это не было бы для меня проблемой, потому что я остался в хороших отношениях с клубом. А их главный тренер - это капитан "Медзя" тех времен, когда я там выступал. Все согласовали бы.

- Как дела с инфраструктурой у "Ингульца" по сравнению с "Карпатами", "Днепром" или "Кривбассом", когда вы там выступали?

- В тех клубах, что я выступал была хорошая инфраструктура. В "Ингульце" тоже все хорошо с этим: сейчас идет строительство нового стадиона, есть все нужное для развития футболиста. Скажу так, что клубу есть еще куда расти и он будет дальше развиваться и подниматься вверх.

- "Ингулец" сможет открыть свой новый стадион домашним матчем с "Динамо", который запланирован на 26 февраля (базовый день)?

- Нет, открытие будет уже перед новым сезоном.

"Уже можно сказать, что чувствую себя и украинцем"

Бартулович переехал в Украину в 2006 году. Тогда "Днепр" заплатил за полузащитника 500 тысяч евро по данным Transfermarkt, выкупив контракт футболиста у "Хайдука". Сначала Младен играл в основе, однако затем его карьера в составе днепрян пошла на спад. Уже через полтора года он отправился в первую аренду - в "Кривбасс", за который в общей сложности провел более сотни матчей.

- Почему не получилось Вам сыграть в "Днепре"? Были постоянные аренды.

- Сначала, когда меня купили и я переехал в Украину, все было хорошо, а потом была у меня травма, операция на паху, много новых легионеров, футболистов. Я тогда был молод и не хотелось просто так сидеть на скамейке и только выходить на замену. И когда я мог, то шел в аренду - пользовался этой возможностью, чтобы постоянно играть.

ФК Днепр/Автор неизвестен

- Почему так быстро покинули Хорватию - в возрасте 19 лет?

- Потому что клубы в Хорватии так работают: засветить футболиста молодого и продать. На тот момент еще и у "Хайдука" была финансовые проблемы: клубу нужно было рассчитываться с бывшими игроками и как раз получилась такая возможность продать меня. Клуб тогда решил моим трансфером закрыть долги, чтобы не наложили разные баны и другие санкции.

- Сейчас "Днепр-1" возглавляет Ваш соотечественник Игор Йовичевич. Хотели бы поработать вместе с ним?

- Знаю, что он делает очень хорошую работу. У него есть свой сформированный тренерский штаб и это сейчас нереально. А на будущее - кто его знает. Все возможно.

- В Хорватию планируете возвращаться как тренер?

- Пока все планы связаны с работой в "Ингульце". У меня здесь есть возможность развиваться. Хочется, конечно, добиться успеха с командой и все мои мысли сейчас направлены только на это.

- После 15 лет карьеры в Украине больше себя чувствуете хорватом или украинцем?

- Уже можно сказать, что и украинцем. Уже столько времени провел здесь. Знаю все украинские традиции, мне здесь нравится. Трудно выбрать, на самом деле. Ребенок мой уже ходит в школу в Украину, учит украинский язык - всюду сейчас в школах его учат.

- У Вас был этап молодежной карьеры в "Боруссии" Дортмунд...

- Я жил в Германии семь лет, ходил в школу - в первый класс еще тогда. Это была маленькая академия, спонсируемая "Боруссией". И у меня была такая возможность попасть и именно в академию "шмелей", но так как мы вернулись в Хорватию, то я попал в школу "Хайдука", а там уже заиграл и за первую команду.

- Из-за ваших родителей Вы переехали в Германию?

- Мой отец работал в Германии до войны, а потом была война в Югославии. После войны уже поехали все вместе с семьей, там я и пошел в немецкую школу. К тому времени уже в Хорватии было все нормально, однако мы только через несколько лет вернулись. У нас была такая цель - снова жить в Хорватии. Построили дом и остались там.

"Ставлю в этом сезоне на "Шахтер", что они выиграют чемпионат"

- В чем проблема украинских команд в еврокубках?

- Трудно сказать. В непростых группах были все команды. Я надеюсь, что это такой один провальный сезон был в еврокубках. Надеюсь, что в следующем сезоне лучше выступят украинские команды. Я считаю, что чемпионат с каждым сезоном сейчас прибавляет и финансовые возможности клубов растут, я думаю, что потихоньку возвращается все к старим временам. Сейчас клубы снова возрождаются: и "Кривбасс", и "Металлист" уже в следующем сезоне будут в Премьер-лиге играть. Так что думаю, что в дальнейшем будет развитие к лучшему.

- Через сколько лет "Ингулец" сможет претендовать на еврокубки? Или пока это не в планах?

- Трудный вопрос. Надо идти шаг за шагом. Какие-либо заявления делать я не собираюсь. Нужно работать, а там время покажет.

- Кто лучше провел первую часть УПЛ: "Динамо" или "Шахтер"? У кого из них больше шансов на чемпионство?

- Трудно играть и с теми, и с теми, конечно. Но "Шахтер" вложил очень много денег в этом сезоне - им требовалась новая кровь. Многое дал "горнякам" Де Дзерби, команда растет. Я ставлю в этом сезоне на "Шахтер", что они выиграют. Хотя опытный Луческу может хорошо подготовить команду на второй круг. Небольшой разрыв в очках дает нам возможность наблюдать за очень напряженной. борьбой.

- "Днепр-1" сейчас на третьем месте и всего в пяти очках от "Динамо". Сможет ли Йовичевич навязать борьбу за трофей грандам, или ограничится третьим местом?

- Я думаю, что в этом сезоне еще нет. Им нужно брать бронзу - там тоже будет напряженная борьба. Пока рано днепрянам претендовать на трофей.