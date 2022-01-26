Определились соперники Металлиста 1925 на сборе в Турции

Сегодня, 26 января вечером из аэропорта "Борисполь" "Металлист 1925" вылетит в Турцию на вторую часть зимних сборов. Там подопечные Валерия Кривенцова сыграют предварительно 10 контрольных поединков, чтобы все футболисты получили достаточно игровой практики.

Уже известно о шести соперниках "Металлиста 1925" на турецком сборе. Первый поединок в 2022 году команда сыграет против представителя турецкой Суперлиги - "Антальяспора". Игра состоится 29 января.

Также известны имена еще пятерых соперников "Металлиста 1925". 30 января будет игра против сербской "Воеводины", 4 февраля соперником харьковчан станет еще один сербский клуб - "Пролетер". Две игры состоятся 9 февраля: против польской "Ресовии" и сербского "Железничара". Одним из заключительных контрольных поединков станет матч против "Оболони" 18 февраля.

Отмечается, что это не окончательный перечень соперников на сборах. Согласовывается проведение еще нескольких контрольных матчей. Об именах соперников и дате проведения спаррингов будет сообщено дополнительно.

Напомним, что "Металлист 1925" должен был улететь в Турцию еще вчера, 25 января в 10:20 из аэропорта "Харьков". Но рейс отменили из-за выпавшего в Стамбуле снега, приостановив работу тамошнего аэропорта.