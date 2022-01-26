Запасной вариант. Клуб Серии А хочет арендовать Супрягу

Новый главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна.

Как сообщает ClubDoria46 со ссылкой на Repubblica, кандидат номер один в списке наставника - 30-летний Грегуар Дефрель из "Сассуоло", с которым специалист уже работал в "Сампдории" в сезоне 2018/2019. Однако проблемой может стать слишком высокая цена за аренду француза – 2 миллиона евро.

Но если эта сделка не состоится, у "моряков" есть другая альтернатива - Владислав Супряга из киевского "Динамо". Отметим, что генуэзский клуб давно следит за 21-летним украинцем. "Сампдория" готова арендовать Супрягу за 1 млн евро с правом выкупа летом за 7, при этом клуб будет платить футболисту половину зарплаты.

В нынешнем сезоне Владислав отыграл шесть матчей и не забил ни одного мяча. Его контракт с киевским клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 млн евро.

К слову, трансферное окно в Италии закрывается 31 января.