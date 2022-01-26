Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Запасной вариант. Клуб Серии А хочет арендовать Супрягу
Киевляне могут неплохо заработать
Фото: ФК Динамо Киев
Новый главный тренер "Сампдории" Марко Джампаоло хочет усилить атаку до закрытия трансферного окна.
Как сообщает ClubDoria46 со ссылкой на Repubblica, кандидат номер один в списке наставника - 30-летний Грегуар Дефрель из "Сассуоло", с которым специалист уже работал в "Сампдории" в сезоне 2018/2019. Однако проблемой может стать слишком высокая цена за аренду француза – 2 миллиона евро.
Но если эта сделка не состоится, у "моряков" есть другая альтернатива - Владислав Супряга из киевского "Динамо". Отметим, что генуэзский клуб давно следит за 21-летним украинцем. "Сампдория" готова арендовать Супрягу за 1 млн евро с правом выкупа летом за 7, при этом клуб будет платить футболисту половину зарплаты.
В нынешнем сезоне Владислав отыграл шесть матчей и не забил ни одного мяча. Его контракт с киевским клубом рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 4 млн евро.
К слову, трансферное окно в Италии закрывается 31 января.
Популярное сейчас
- Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана
- Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду
- Пейшото: Ярославский лично провел мне экскурсию по Харькову
- Еще два игрока Динамо присоединились к Черноморцу на сборах в Турции
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса