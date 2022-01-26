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Суркис: У нас с Ахметовым любовь к футболу больше, чем к деньгам

Премьер-лига
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(1 голосов)

У президента "Динамо" дружные отношения с владельцем "Шахтера"

Суркис: У нас с Ахметовым любовь к футболу больше, чем к деньгам

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем донецкого "Шахтёра" Ринатом Ахметовым.

"Я с Ахметовым в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал – в дружеских. У нас спор происходит только из-за одного – хорошо или плохо свистнул судья. Мы же не свистим.

Разные у нас были моменты в жизни. Мы и ругались, и через прессу. Но у него есть хорошая фраза: "Ругались одну минуту, а мирились за одну секунду". Он правильно говорит, что деньги – на последнем месте, а футбол в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем и проходим.

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Мы любим футбол. Мы остались, наверное, потому что у нас огромная любовь к футболу. Больше, чем к деньгам и ко всему остальному. Точно так же это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы "Динамо" становилось лучше и лучше", – сказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Ринат Ахметов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
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Комментарии (11)
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ascent (Луксор)
26.01.2022 в 15:23
Главное с запятыми не напутать...
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+1
-1
Caballero (DC)
26.01.2022 в 15:23
Контракты непрозрачные, официальная минималка футбикам, но "Я деньги не люблю, Я футбол люблю".
Ответить
+1
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
26.01.2022 в 15:21
лицемір!
Ответить
+1
0
Smooth da Hustler (Львів)
26.01.2022 в 15:18
Когда у тебя милионы долларов, то да, деньги не важны))
Ответить
+2
0
Savage0059 (Kyiv)
26.01.2022 в 15:03
Ага, и собачку свою Ринат на Гарика тоже "по-дружески" спускал?
Ответить
0
-2
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таврия19752009 (симферополь)
26.01.2022 в 14:46
Вот поэтому Суркис не кого не хочет отпускать за дешево.ломит цены на игроков в три раза больше
Ответить
0
-1
FCZK-1922 (Кировоград)
26.01.2022 в 14:37
Вот только **здеть не нужно, особенно рыжий ушлепок, всю Украину на колени поставил вместе со своими ручными презиками.
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+1
-4
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таврия19752009 (симферополь)
26.01.2022 в 14:46
Так кто тебе мешает встать с колен
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+3
-3
FCZK-1922 (Кировоград)
26.01.2022 в 15:00
Ты далб**б скрепный, пей бояру и не отвлекайся
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
26.01.2022 в 15:25
Это ты про Коломойского и его ручного презика?
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+1
0
FCZK-1922 (Кировоград)
26.01.2022 в 15:32
Это про твоего плешивого миниху*ла
0
0


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