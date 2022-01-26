Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: У нас с Ахметовым любовь к футболу больше, чем к деньгам
У президента "Динамо" дружные отношения с владельцем "Шахтера"
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем донецкого "Шахтёра" Ринатом Ахметовым.
"Я с Ахметовым в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал – в дружеских. У нас спор происходит только из-за одного – хорошо или плохо свистнул судья. Мы же не свистим.
Разные у нас были моменты в жизни. Мы и ругались, и через прессу. Но у него есть хорошая фраза: "Ругались одну минуту, а мирились за одну секунду". Он правильно говорит, что деньги – на последнем месте, а футбол в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем и проходим.
Мы любим футбол. Мы остались, наверное, потому что у нас огромная любовь к футболу. Больше, чем к деньгам и ко всему остальному. Точно так же это касается моего брата и тех людей, которые меня окружают в клубе и делают все возможное, чтобы "Динамо" становилось лучше и лучше", – сказал Суркис.
Популярное сейчас
- Пару секунд без сознания. В матче с Сенегалом голкипер Кабо-Верде в прыжке отправил Мане в нокдаун
- Победа СК Полтавы, ничья Левого Берега с клубом УПЛ. Все спарринги клубов Второй лиги
- Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер
- Жизнь владельца Шахтера. Как живет Ахметов?
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
Новости по теме
- 17:36 Украинские Ахметов: Братья Суркисы меня поздравляют, я поздравляю братьев. Это уважение друг к другу
- 18:52 Украинские Игорь Суркис: Мы с братом убеждали Ахметова принять Шахтер
- 18:09 Украинские Суркис: У меня прекрасные отношения с Ахметовым. Поссоримся за одну минуту, помиримся за одну секунду