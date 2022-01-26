Суркис: У нас с Ахметовым любовь к футболу больше, чем к деньгам

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об отношениях с владельцем донецкого "Шахтёра" Ринатом Ахметовым.

"Я с Ахметовым в очень хороших отношениях. Я бы даже сказал – в дружеских. У нас спор происходит только из-за одного – хорошо или плохо свистнул судья. Мы же не свистим.

Разные у нас были моменты в жизни. Мы и ругались, и через прессу. Но у него есть хорошая фраза: "Ругались одну минуту, а мирились за одну секунду". Он правильно говорит, что деньги – на последнем месте, а футбол в сердце, в душе. Мы с ним это переживаем и проходим.