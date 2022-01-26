Интерес отсутствует. Заря не планирует подписывать вингера Фенербахче

"Заря" не интересовалась вингером сборной Греции Димитриосом Пелкасом и не выражала ни малейшей заинтересованности в переходе. Об этом сообщил для Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией.

Вся эта информация не соответствует действительности.

28-летний Пелкас сейчас играет за "Фенербахче". В текущем сезоне Димитрис отыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился всего лишь одним голом. В активе вингера также 1 забитый мяч в 24 поединках за национальную сборную Греции.

Напомним, что луганская "Заря" ушла на зимнюю паузу на четвертом месте, набрав 36 очков в 18 матчах.