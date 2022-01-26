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Интерес отсутствует. Заря не планирует подписывать вингера Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист остается в Турции

Интерес отсутствует. Заря не планирует подписывать вингера Фенербахче

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Заря" не интересовалась вингером сборной Греции Димитриосом Пелкасом и не выражала ни малейшей заинтересованности в переходе. Об этом сообщил для Meta-ratings.com.ua источник, знакомый с ситуацией.

Вся эта информация не соответствует действительности.

28-летний Пелкас сейчас играет за "Фенербахче". В текущем сезоне Димитрис отыграл 20 матчей во всех турнирах и отметился всего лишь одним голом. В активе вингера также 1 забитый мяч в 24 поединках за национальную сборную Греции.

Напомним, что луганская "Заря" ушла на зимнюю паузу на четвертом месте, набрав 36 очков в 18 матчах.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул)
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Источник:
Meta-Ratings

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
26.01.2022 в 15:07
На очереди полный список игроков мира, которыми не интересуется Заря?
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