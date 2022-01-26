  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чеснаков: Нас в Ворскле всегда преследуют четырехлапые друзья
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чеснаков: Нас в Ворскле всегда преследуют четырехлапые друзья

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Зато не скучно

Чеснаков: Нас в Ворскле всегда преследуют четырехлапые друзья

vorskla.com.ua

Новина українською

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков рассказал забавную историю со сборов команды.

"Нас в "Ворскле" всегда преследуют четырехлапые друзья. Еще при Николае Петровиче Павлове у нас была Царская тропа, по которой мы постоянно бегали. И там на привязи сидела одна собака, которая уже, наверное, так устала на нас лаять, что к концу нашей тропы она уже просто охрипла.

Здесь, в Турции, мы тоже из года в год бегаем по пляжу, и собаки тоже за нами бегают. Сейчас они довольно веселые, лают, но к концу, пожалуй, тоже будут хрипеть", — рассказал Чеснаков.

Отметим, что первую часть сезона полтавский клуб завершил на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Чеснаков Ворскла (Полтава)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 18:27
А сороколапые скалапендры?
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...