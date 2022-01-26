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Чеснаков: Нас в Ворскле всегда преследуют четырехлапые друзья
Зато не скучно
vorskla.com.ua
Капитан "
"Нас в "Ворскле" всегда преследуют четырехлапые друзья. Еще при Николае Петровиче Павлове у нас была Царская тропа, по которой мы постоянно бегали. И там на привязи сидела одна собака, которая уже, наверное, так устала на нас лаять, что к концу нашей тропы она уже просто охрипла.
Здесь, в Турции, мы тоже из года в год бегаем по пляжу, и собаки тоже за нами бегают. Сейчас они довольно веселые, лают, но к концу, пожалуй, тоже будут хрипеть", — рассказал Чеснаков.
Отметим, что первую часть сезона полтавский клуб завершил на 5 месте в турнирной таблице, имея в активе 33 очка.
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