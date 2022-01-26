Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры

Вингер " Шахтера " Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с донецким клубом. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По информации инсайдера, футболист перейдет либо в австрийский ЛАСК, либо в неназванный клуб турецкой Суперлиги.

При этом ЛАСК гарантирует украинце место в основном составе, что очень важно для Евгений, который хочет вернуться в сборную Украины.

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут.