Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры
Евгений отправится в Австрию или Турцию
Фото: ФК Шахтер Донецк
Вингер "
По информации инсайдера, футболист перейдет либо в австрийский ЛАСК, либо в неназванный клуб турецкой Суперлиги.
При этом ЛАСК гарантирует украинце место в основном составе, что очень важно для Евгений, который хочет вернуться в сборную Украины.
Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут.
Популярное сейчас
- Александрия расторгла контракт с 22-летним нападающим
- Победа СК Полтавы, ничья Левого Берега с клубом УПЛ. Все спарринги клубов Второй лиги
- Манчестер Сити оформил сделку по аргентинцу, которого хотел купить Шахтер
- Латвийская команда Юрченко, французский вариант к Игнатенко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
Новости по теме
- 23:20 Украинские Йовичевич: Коноплянка - топ-футболист. Но нужно учитывать его зарплату, статус, мотивацию
- 22:12 Украинские Михалик: Коноплянке можно было бы попробовать себя в чемпионате Турции
- 00:05 Украинские Воробей: Коноплянка сейчас в таком возрасте, что ему нужно играть, а денег он и так уже заработал достаточно