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Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Евгений отправится в Австрию или Турцию

Коноплянка на днях покинет Шахтер. У него есть два варианта продолжения карьеры

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка в ближайшие день-два разорвет контракт с донецким клубом. Об этом сообщает журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.

По информации инсайдера, футболист перейдет либо в австрийский ЛАСК, либо в неназванный клуб турецкой Суперлиги.

При этом ЛАСК гарантирует украинце место в основном составе, что очень важно для Евгений, который хочет вернуться в сборную Украины.

Напомним, что Евгений Коноплянка перешел в донецкий "Шахтер" в 2019 году, но так и не смог закрепиться в основе команды. В текущем сезоне 32-летний вингер отыграл всего 47 минут.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Комментарии (12)
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2022 в 18:18
это не поможет вернуться в СБУ --давно прошло его время
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Рыжий из бункера (Сараево)
26.01.2022 в 18:11
Не место украинцам в шлюхтере. Это «команда» для бибизян
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0
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 18:21
Таким, которые хотят только контрактный денег и сниматься в рекламе - да! Шахтёр, запомни скудным умом название самой сильной команды восточной Европы! Бибизяны - это исключительный вид, живущий только в бункере Сараево!
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0
0
Рыжий из бункера (Сараево)
26.01.2022 в 18:28
Ахахахаха. «самой сильной команды восточной Европы» ты про Шериф забыл, который поставил шлюхтеровскую помойку раком о отымел по самые гланды)))))
0
0
oda1979 (Запорожье)
26.01.2022 в 17:52
Вроде его Барселона подписывает вместо Дембеле..
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+1
-3
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Сассуоло Мариуполь (Житомир)
26.01.2022 в 18:27
Барселона ,зараз,не потягне його по зарплаті...
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0
0
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ascent (Луксор)
26.01.2022 в 17:44
...два варианта продолжения карьеры: либа продолжать либо нет
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+2
-3
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2.dc (Николаев)
26.01.2022 в 17:36
Ну, если хочет играть, то Бог в помощь. Достаточно яркий игрок, самобытный - был - хотелось бы опять таким увидеть … и СбУ в т.ч.
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+2
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 17:18
В любом варианте будет сидеть на банке, не собирается он бегать.....
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0
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
26.01.2022 в 17:13
Невже ВПК-Агро , професоре?
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0
-3
royalstas (Вінниця)
26.01.2022 в 16:54
Ну тоді вже в Турцію, хоча я все це переконаний що якби він переїхав до Реброва в Емірати було б для нього найкраще. І бабки були б як в Шахті і на рівні місцевих футболістів був би топом.
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+1
-1
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ПетроФ (Луцьк)
26.01.2022 в 16:35
гарантувати місце в основі можна в другій лізі України , а ЛАСК дуже швидко зрозуміє помилку і посадить на лавку.
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+4
-2


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