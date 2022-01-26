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Бондарь: Впервые застал снег в Турции, сразу сбросил фото родным и близким

Премьер-лига
(1 голосов)

Бывает, что и вТурции идет снег

Бондарь: Впервые застал снег в Турции, сразу сбросил фото родным и близким

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о смене погоды в Турции и тренировках на сборах.

– Валерий, как тебе погода? Необычно видеть снег?

– Действительно, здесь – необычно. Наверное, я впервые застал снег в Турции, на берегу моря. Немного напомнило дом, сразу сбросил фото родным и близким, а они мне свою погоду. Конечно, уже хочется побывать дома.

– Какие коррективы это внесло в сегодняшний график тренировок?

– Должна была быть тренировка на поле, наверное, тактического характера, но чуть изменились планы из-за погоды. Пока хорошо поработали в зале, а уже вечером будем тренироваться на поле.

– На что были направлены упражнения в зале?

– На все группы мышц – и верхний плечевой пояс, и ноги. Достаточно хорошая работа: и подышать, и пропотеть, и на силу.

– Вторая неделя сбора в самом разгаре. Набираете кондиции?

– Да, конечно. С каждым днем все становится тяжелее, но при этом и легче в том плане, что набирается форма, кондиции, к которым мы привыкли. Думаю, в дальнейшем нам это поможет в чемпионате. Впереди еще больше недели на этом сборе, так что все хорошо.

– Какие впечатления принес матч с "Вольфсбергером"? Насколько сложно было вернуться в игру после длительного перерыва?

– Хотелось уже, потому что соскучились по футболу. Тренировка тренировкой, а игра есть игра, в ней намного больше ответственности и совсем другая работа. Очень рады, что уже провели первый матч на достаточно неплохом уровне, но расти еще есть куда. Будем прибавлять в игровых наработках, которые у нас есть, переносить их на футбольное поле и улучшать.

– Вы уделяете большое внимание теории и тактике. Во второй части сезона от "Шахтера" можно ожидать чего-то нового?

– Посмотрим, может быть, что-то новое в новом году и привнесем. Закрепляем все те моменты, которые у нас были, и делаем их еще лучше.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Источник:
ФК Шахтер

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zafo87
26.01.2022 в 17:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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