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Заря не оставляет попыток подписать хавбека Мариуполя
Луганчане хотели бы переманить Мишнева уже зимой
fcmariupol.com
Как уже сообщалось ранее, луганская "
В начале января клубы уже контактировали по этому футболисту, но затем переговорный процесс немного застопорился. Тем не менее, Мишнев остаётся на радаре луганского клуба и не исключено, что "Заря" и "Мариуполь" до закрытия трансферного окна сумеют прийти к общему решению.
Пока же сам футболист отправился на зимние сборы в Турцию в составе "Мариуполя".
27-летний Мишнев всю свою карьеру провел в "Мариуполе". В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. На счету Дмитрия также 1 гол в 21 матче за сборную Украины U-21.
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