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Заря не оставляет попыток подписать хавбека Мариуполя

Премьер-лига
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Луганчане хотели бы переманить Мишнева уже зимой

Заря не оставляет попыток подписать хавбека Мариуполя

fcmariupol.com

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, луганская "Заря" намерена подписать полузащитника Мариуполя Дмитрия Мишнева.

В начале января клубы уже контактировали по этому футболисту, но затем переговорный процесс немного застопорился. Тем не менее, Мишнев остаётся на радаре луганского клуба и не исключено, что "Заря" и "Мариуполь" до закрытия трансферного окна сумеют прийти к общему решению.

Пока же сам футболист отправился на зимние сборы в Турцию в составе "Мариуполя".

27-летний Мишнев всю свою карьеру провел в "Мариуполе". В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. На счету Дмитрия также 1 гол в 21 матче за сборную Украины U-21.

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В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) Дмитрий Мишнёв
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