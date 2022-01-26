Заря не оставляет попыток подписать хавбека Мариуполя

Как уже сообщалось ранее, луганская " Заря " намерена подписать полузащитника Мариуполя Дмитрия Мишнева.

В начале января клубы уже контактировали по этому футболисту, но затем переговорный процесс немного застопорился. Тем не менее, Мишнев остаётся на радаре луганского клуба и не исключено, что "Заря" и "Мариуполь" до закрытия трансферного окна сумеют прийти к общему решению.

Пока же сам футболист отправился на зимние сборы в Турцию в составе "Мариуполя".

27-летний Мишнев всю свою карьеру провел в "Мариуполе". В нынешнем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых забил 2 гола и выполнил одну результативную передачу. На счету Дмитрия также 1 гол в 21 матче за сборную Украины U-21.