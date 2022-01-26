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Черноморец расписал ничью с северомакедонским Шкупи. Русин снова забил
Одесситы провели очередной спарринг в Турции
chernomorets.odessa.ua
В среду, 26 января,
Начали моряки довольно активно, по интересной схеме с Цитаишвили в качестве левого латераля и с Цоневым фактически в обороне.
Впрочем, схема не помешала морякам открыть счет – активность принесла плоды и в середине первого тайма кто-то из соперников сфолил на Кравченко, и Русин забил с пенальти.
Ближе к концу первого тайма активизировались уже македонцы, однако до перерыва моряки смогли сохранить свои ворота.
Во втором тайме соперник продолжил поддавливать, и все-таки равнял счет – македонцы перехватили мяч в центре поля – пас вразрез на выход, и 1:1.
После пропущенного моряки несколько активизировались, создали пару-троку моментов, но где-то чуть не повезло или не хватило мастерства.
В итоге, ничья 1:1.
Черноморец – Шкупи 1:1
Голы: Русин (22, пен) – (63)
Черноморец: Паст, Мартынович, Лари, Брагару (Путря, 69), Кравченко, Цонев, Орест Кузык (Петков, 46), Цитаишвили, Пожег, Русин (Эрнандес, 57), Юсов (Ванат, 46, Штогрин, 75).
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