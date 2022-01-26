Черноморец расписал ничью с северомакедонским Шкупи. Русин снова забил

В среду, 26 января, Черноморец провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. Сегодня команда Григорчука сыграла с Шкупи из Северной Македонии.

Начали моряки довольно активно, по интересной схеме с Цитаишвили в качестве левого латераля и с Цоневым фактически в обороне.

Впрочем, схема не помешала морякам открыть счет – активность принесла плоды и в середине первого тайма кто-то из соперников сфолил на Кравченко, и Русин забил с пенальти.

Ближе к концу первого тайма активизировались уже македонцы, однако до перерыва моряки смогли сохранить свои ворота.

Во втором тайме соперник продолжил поддавливать, и все-таки равнял счет – македонцы перехватили мяч в центре поля – пас вразрез на выход, и 1:1.

После пропущенного моряки несколько активизировались, создали пару-троку моментов, но где-то чуть не повезло или не хватило мастерства.

В итоге, ничья 1:1.

Черноморец – Шкупи 1:1

Голы: Русин (22, пен) – (63)

Черноморец: Паст, Мартынович, Лари, Брагару (Путря, 69), Кравченко, Цонев, Орест Кузык (Петков, 46), Цитаишвили, Пожег, Русин (Эрнандес, 57), Юсов (Ванат, 46, Штогрин, 75).