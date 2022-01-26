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Черноморец расписал ничью с северомакедонским Шкупи. Русин снова забил

Премьер-лига
(1 голосов)

Одесситы провели очередной спарринг в Турции

Черноморец расписал ничью с северомакедонским Шкупи. Русин снова забил

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

В среду, 26 января, Черноморец провел свой очередной спарринг на сборах в Турции. Сегодня команда Григорчука сыграла с Шкупи из Северной Македонии.

Начали моряки довольно активно, по интересной схеме с Цитаишвили в качестве левого латераля и с Цоневым фактически в обороне.

Впрочем, схема не помешала морякам открыть счет – активность принесла плоды и в середине первого тайма кто-то из соперников сфолил на Кравченко, и Русин забил с пенальти.

Ближе к концу первого тайма активизировались уже македонцы, однако до перерыва моряки смогли сохранить свои ворота.

Во втором тайме соперник продолжил поддавливать, и все-таки равнял счет – македонцы перехватили мяч в центре поля – пас вразрез на выход, и 1:1.

После пропущенного моряки несколько активизировались, создали пару-троку моментов, но где-то чуть не повезло или не хватило мастерства.

В итоге, ничья 1:1.

Черноморец – Шкупи 1:1

Голы: Русин (22, пен) – (63)

Черноморец: Паст, Мартынович, Лари, Брагару (Путря, 69), Кравченко, Цонев, Орест Кузык (Петков, 46), Цитаишвили, Пожег, Русин (Эрнандес, 57), Юсов (Ванат, 46, Штогрин, 75).

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В статье: Черноморец (Одесса)
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Комментарии (3)
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jnp49 (ОДЕССА)
26.01.2022 в 18:27
Сама игра НЕ ПОНРАВИЛАСЬ, очень мало активных действий в атаке, спасибо "круглышу-арбитру" что поставил ЛЕВЫЙ пенальти в нашу пользу.., но ребята - это же не дело забивать второй раз подряд с пенальти. А с ИГРЫ ЧТО??? И это при наличии совершенно нормальной атакующей группы игроков в команде. Не дело отрабатывать варианты от обороны, как написал журналист по окончании этого матча. АТАКА - вот приоритет.., а моментов за игру - КОТ НАПЛАКАЛ! И ведь соперники не ровня нам, но если и с ними играем с ужасающим скрипом - одним словом ГРИ есть над чем работать. Игроков много, но красивой игра пока не получается.Очень хочется надеяться что это явление временное. А вот обратная замена Ваната - говорит о многом. Скорее всего парень проведёт у нас вторую часть чемпионата на лавке для запасных, если вообще будет попадать в заявку на игры. Да и Паста особо не похвалишь в эпизоде с пропущенным голом - САМИ СЕБЕ, иного не скажешь...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
26.01.2022 в 18:13
Да, уж....
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2022 в 18:12
уже вторую игру эксперименты ГРИ не к чему хорошему не приводят --бегает стадо баранов --пас отдать не могут только назад -не одного удара по воротам - остановить мяч не могут --заменами бардак --остался месяц а в ЧО нет основного наиграного состава --уберайте хлам с такой игрой можно вылететь в 1 лигу
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