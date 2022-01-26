Мариуполь просматривает трех игроков Шахтера U-19

Главный тренер " Мариуполя " Остап Маркевич рассказал о возможном зимнем усилении команды.

"Нам нужны еще 2-3 опытных, мощных и уже сформированных футболиста в середину поля, потому что ситуация сложная, нужно ее вытягивать. И волнуют нас как раз позиции в середине поля. Думаю, до возобновления чемпионата эти позиции будут усилены. Нам пообещали, что все будет хорошо. Но их еще нет с нами на сборах.

Также к нам присоединились молодые игроки из "Шахтера" – Илья Гулько, Эдуард Козик и Даниил Гончарук. Мы еще посмотрим, но можно работать, они уже готовы к работе", – сказал Маркевич.