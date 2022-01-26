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Мариуполь просматривает трех игроков Шахтера U-19

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

По проторенной дорожке

Мариуполь просматривает трех игроков Шахтера U-19

fcmariupol.com

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич рассказал о возможном зимнем усилении команды.

"Нам нужны еще 2-3 опытных, мощных и уже сформированных футболиста в середину поля, потому что ситуация сложная, нужно ее вытягивать. И волнуют нас как раз позиции в середине поля. Думаю, до возобновления чемпионата эти позиции будут усилены. Нам пообещали, что все будет хорошо. Но их еще нет с нами на сборах.

Также к нам присоединились молодые игроки из "Шахтера" – Илья Гулько, Эдуард Козик и Даниил Гончарук. Мы еще посмотрим, но можно работать, они уже готовы к работе", – сказал Маркевич.

Отметим, что все три игрока играют за "Шахтер" U-19.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Остап Маркевич Эдуард Козик Илья Гулько Даниил Гончарук
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.01.2022 в 19:55
Що їх переглядати? Прислали - заявляйте, що ви із себе вдаєте самостійний клуб? Якийсь вибір маєте?
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