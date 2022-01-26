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Мариуполь просматривает трех игроков Шахтера U-19
По проторенной дорожке
fcmariupol.com
Главный тренер "
"Нам нужны еще 2-3 опытных, мощных и уже сформированных футболиста в середину поля, потому что ситуация сложная, нужно ее вытягивать. И волнуют нас как раз позиции в середине поля. Думаю, до возобновления чемпионата эти позиции будут усилены. Нам пообещали, что все будет хорошо. Но их еще нет с нами на сборах.
Также к нам присоединились молодые игроки из "Шахтера" – Илья Гулько, Эдуард Козик и Даниил Гончарук. Мы еще посмотрим, но можно работать, они уже готовы к работе", – сказал Маркевич.
Отметим, что все три игрока играют за "Шахтер" U-19.
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