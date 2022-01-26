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Директор Александрии: По Калитвинцеву - все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное - балаган
Дело будет рассматривать палата споров УАФ
fco.com.ua
Директор "
- У президента "Десны" Владимира Левина есть своя позиция - это хорошо. Я думаю, что все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное - балаган.
- Если решение будет не в вашу сторону. Какими будут ваши действия?
- Есть закон, по которому нужно жить. Надеюсь, что будет принято решение в ближайшее время. Что примут, то и будем выполнять.
- Известны ли вам сроки этого решения?
- Нет.
- Готовы ли вы будете выкупить контракт Калитвинцева, если все же решение будет не в вашу пользу?
- Давайте двигаться постепенно, а не фантазировать.
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