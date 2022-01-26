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Директор Александрии: По Калитвинцеву - все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное - балаган

Премьер-лига
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Дело будет рассматривать палата споров УАФ

Директор Александрии: По Калитвинцеву - все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное - балаган

fco.com.ua

Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев высказался по поводу претензий президента "Десны" касательно трансфера Владислава Калитвинцева в их клуб.

- У президента "Десны" Владимира Левина есть своя позиция - это хорошо. Я думаю, что все на свои места расставят компетентные органы. Все остальное - балаган.

- Если решение будет не в вашу сторону. Какими будут ваши действия?

- Есть закон, по которому нужно жить. Надеюсь, что будет принято решение в ближайшее время. Что примут, то и будем выполнять.

- Известны ли вам сроки этого решения?

- Нет.

- Готовы ли вы будете выкупить контракт Калитвинцева, если все же решение будет не в вашу пользу?

- Давайте двигаться постепенно, а не фантазировать.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия Дмитрий Китаев
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.01.2022 в 20:47
но не хочет он играть в ДЕСНЕ--отстаньте от него
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