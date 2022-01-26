Йовичевич: Довбик может спокойно играть в топ-5 лучших лиг Европы

Главный тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич высказался о дальнейших перспективах форварда Артема Довбика, который после осенней части сезона лидирует в списке бомбардиров УПЛ.

"Я думаю, что у него такой запас прочности, что он может спокойно играть в топ-5 лучших футбольных лиг Европы. Артем очень скромный парень. Он всегда умеет слушать наставника. Это его сильная сторона. К примеру, в заключительной игре в Мариуполе у него было три выхода один на один с вратарем соперника.

Мы знаем, и он знает, что это был не его день. Мы получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара, и он дал возможность пробить с точки Пихаленку. Хотя он наш пенальтист.

Наверное, половина команд Европы хотят его купить. Но у него цена высокая. Полагаю, что Артем, вместе со своей семьей и агентом примут решение о том, когда ему нужно перейти в другой клуб. В данный момент я, как главный тренер, хочу, чтобы он остался в "Днепре-1" и вокруг него строить команду", – сказал Йовичевич.