Премьер-лига
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УПЛ утвердила график регистрации игроков в зимнее трансферное окно
Зимнее окно в Украине довольно активное
Фото: УПЛ
Дирекция
14.02.2022
"Мариуполь"
"Минай"
"Ингулец"
15.02.2022
"Черноморец"
"Львов"
"Рух"
16.02.2022
"Металлист 1925"
"Верес"
"Колос"
"Десна"
17.02.2022
"Александрия"
"Ворскла"
"Заря"
18.02.2022
"Днепр-1"
"Динамо"
"Шахтер"
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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