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УПЛ утвердила график регистрации игроков в зимнее трансферное окно

Премьер-лига
(1 голосов)

Зимнее окно в Украине довольно активное

УПЛ утвердила график регистрации игроков в зимнее трансферное окно

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция Украинской Премьер-Лиги утвердила график регистрации и заявки футболистов команд в зимнее трансферное окно нынешнего сезона.

14.02.2022

"Мариуполь"

"Минай"

"Ингулец"

15.02.2022

"Черноморец"

"Львов"

"Рух"

16.02.2022

"Металлист 1925"

"Верес"

"Колос"

"Десна"

17.02.2022

"Александрия"

"Ворскла"

"Заря"

18.02.2022

"Днепр-1"

"Динамо"

"Шахтер"

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1
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