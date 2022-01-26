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Динамо U-19 завершило спарринг с Антальяспором массовой дракой, зачинщиком стал Диалло - ВИДЕО
Самба уже не первый раз проявляет излишние эмоции на поле
fcdynamo.kiev.ua
Юношеская команда
Поединок получился боевым в прямом смысле слова. В концовке матча, при счете 2:2, Самба Диалло забил красивый гол, перекинув вратаря с дальней дистанции, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.
Это очень сильно расстроило вингера Динамо, который в следующем эпизоде боднул кого-то из игроков соперника. Судья показал динамовцу красную, тот пошел выяснять отношения с рефери, началась массовые разборки, из-за которых судья решил остановить матч.
В итоге, команды здорово потолкались, до членовредительства не дошло, ну и все закончилось недоигранным матчем со счётом 2:2.
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