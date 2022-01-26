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Динамо U-19 завершило спарринг с Антальяспором массовой дракой, зачинщиком стал Диалло - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Самба уже не первый раз проявляет излишние эмоции на поле

Динамо U-19 завершило спарринг с Антальяспором массовой дракой, зачинщиком стал Диалло - ВИДЕО

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Юношеская команда Динамо U-19 в среду, 26 января, на сборах в Турции сыграла спарринг со сверстниками из Антальяспора.

Поединок получился боевым в прямом смысле слова. В концовке матча, при счете 2:2, Самба Диалло забил красивый гол, перекинув вратаря с дальней дистанции, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Это очень сильно расстроило вингера Динамо, который в следующем эпизоде боднул кого-то из игроков соперника. Судья показал динамовцу красную, тот пошел выяснять отношения с рефери, началась массовые разборки, из-за которых судья решил остановить матч.

В итоге, команды здорово потолкались, до членовредительства не дошло, ну и все закончилось недоигранным матчем со счётом 2:2.

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В статье: Динамо (Киев) Самба Диалло
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Комментарии (6)
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Динамо-машина (Киев)
26.01.2022 в 20:15
Норм, попинали трохи турков)
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+3
0
NikosFutboloidos (Chop)
26.01.2022 в 20:09
Перекладіть мені це дивне слово "членовредительство", а то таке враження ніби вони мали повиривати одне одному ........и.
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0
0
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Serega1111 (Киев)
26.01.2022 в 20:15
Членошкідництво )
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0
0
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ascent (Луксор)
26.01.2022 в 20:02
Вот и объяснение, почему он такой талантливый, а подписал контракт с Динамо, а не с Манчестер Сити...
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+1
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
26.01.2022 в 19:58
Прізвище Діалло часом не перекладається українською як Гармаш чи Хачериді?
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+2
0
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Serega1111 (Киев)
26.01.2022 в 20:06
Воспитатели походу - те же
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+2
0


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