Динамо U-19 завершило спарринг с Антальяспором массовой дракой, зачинщиком стал Диалло - ВИДЕО

Юношеская команда Динамо U-19 в среду, 26 января, на сборах в Турции сыграла спарринг со сверстниками из Антальяспора.

Поединок получился боевым в прямом смысле слова. В концовке матча, при счете 2:2, Самба Диалло забил красивый гол, перекинув вратаря с дальней дистанции, но судья отменил взятие ворот из-за офсайда.

Это очень сильно расстроило вингера Динамо, который в следующем эпизоде боднул кого-то из игроков соперника. Судья показал динамовцу красную, тот пошел выяснять отношения с рефери, началась массовые разборки, из-за которых судья решил остановить матч.

В итоге, команды здорово потолкались, до членовредительства не дошло, ну и все закончилось недоигранным матчем со счётом 2:2.